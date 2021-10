Home Apple Nur mit Untertiteln: Apple Fitness+ ab 03. November in Deutschland, interessant für euch?

Apple Fitness+ wird ab dem 03. November auch in Deutschland verfügbar sein, allerdings mit Einschränkungen. Ein Jahr nach Einführung des neuen Service, hat es Apple nicht vermocht, Trainer und sonstiges Personal für lokalisierte Versionen von Apple Fitness+ anzuheuern und eine synchronisierte Fassung der Kurse gibt es ebenso nicht. In der Folge müssen sich deutsche Kunden mit Untertiteln zum selben Preis begnügen.

Dass Apple Fitness++ jetzt auch in Deutschland an den Start gehen sollte, hatte Apple bereits kürzlich bekanntgegeben, Apfelpage.de berichtete, nun steht auch ein Datum fest: Am 03. November können Nutzer auch in Deutschland Apple Fitness+ buchen. Das Angebot kostet den üblichen Zehner, doch der Leistungsumfang ist in einer Hinsicht deutlich eingeschränkt.

Die Inhalte sind nur in Englisch mit deutschen Untertiteln verfügbar, was das Training für einige Nutzer wenig attraktiv machen dürfte. Wieso Apple es innerhalb eines Jahres nicht geschafft hat, lokalisierte Versionen für die wichtigsten – nicht englisch-affinen – Märkte zu erarbeiten, bleibt ein Rätsel, zudem auch der Preis dem Kunden hier nicht entgegenkommt.

Neben Deutschland, startet Apple Fitness+ in insgesamt noch 14 weiteren Ländern, darunter Österreich, Frankreich, Italien, Portugal, Russland, Mexiko und Brasilien.

Gemeinsames Trainieren per Apple Watch ist jetzt möglich

Für einige Nutzer zweifellos interessant ist die neue Möglichkeit, gemeinsam ein Workout zu absolvieren. Apple nutzt hierfür SharePlay und Facetime, das endlich auch seit heute für alle Nutzer von iPhone über Apple Watch bis zum Apple Tv verfügbar ist.

Ist Apple Fintess+ mit seinem inzwischen tausende Kurse umfassenden Programm, das nach wie vor Woche für Woche erweitert wird, ein interessantes Angebot?

