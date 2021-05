Home Hardware Nur HD statt 4K am neuen Apple TV 4K: Habt ihr das auch?

Das neue Apple TV 4K irritiert und verärgert aktuell einige Nutzer: Ihnen werden Inhalte unter anderem aus dem iTunes Store nur in HD angeboten, die eigentlich in 4K zur Verfügung stehen sollten. Dieses Problem tritt offenbar nur auf der neuen Version des Apple TV 4K auf und es gibt bis jetztnoch keine bekannte Lösung oder eine Stellungnahme von Apple: Beobachtet ihr dieses Problem auch?

Apple hat offenbar ein kleines Problem mit seinem neuen Apple Tv 4K: Nutzer der neuen TV-Box von Apple beobachten, dass ihnen Inhalte nur in einer Fassung in HD angeboten werden, obwohl sie eigentlich in 4K zur Verfügung stehen sollten. Betroffen hier sind offenbar sowohl Filme aus dem iTunes-Katalog, als auch Inhalte in Streamingdiensten wie HBO.

Dagegen scheinen die Produktionen in der TV-App aus dem Angebot von Apple TV+ von diesem Bug nicht betroffen zu sein, wie Nutzer unter anderem in Apples offizieller Supportcommunity und in den sozialen Medien berichten.

Seid ihr von dem Bug auch betroffen?

Kurzzeitig wurde die Möglichkeit eines Problems in Zusammenhang mit den genutzten HDMI-Kabeln diskutiert, jedoch verworfen: Betroffene Nutzer verwendeten testweise ein altes Apple TV 4K mit dem selben Kabel und beobachteten das Problem nicht.

Der Bug tritt offenbar sowohl unter dem aktuellen tvOS 14.6, wie auch der Beta von tvOS 14.7 auf. Apple wurde mit der Frage nach einer Lösung bereits konfrontiert, hat bis jetzt aber noch nichts anzubieten. Beobachtet ihr diesen Bug auch?

