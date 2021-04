Nur ein iPhone 13 mit LTPO- und 120 Hz-Display? Analyst gibt Entwarnung

Apple wird seinem iPhone 13 wohl mit ziemlicher Sicherheit ein LTPO-Display verpassen. Fraglich ist noch, wie viele Modelle des kommenden Lineups die neue Technik erhalten werden. Zuletzt kamen in Industriekreisen Gerüchte auf, wonach nur ein Modell des iPhone 13 LTPO mitbringen werde, doch aus berufener Quelle hören wir ermutigende Töne.

Apples iPhone 13 wird wohl erstmals auf die Displaytechnik LTPO setzen. Diese Displays stechen durch einen deutlich geringeren Energieverbrauch hervor. Durch diese Eigenschaft schafft sich Apple auch erst die Möglichkeit, ein iPhone mit einem Display, das eine Bildwiederholrate von bis zu 120 Hz aufweist, zu realisieren.

Nun hat sich abermals der Displayanalyst Ross Young zum Thema des LTPO-Displays im iPhone 13 geäußert.

Heard some rumors in the industry and media that there would only be one LTPO model from Apple later this year. Can confirm that is not the case. Apple fans can relax!

— Ross Young (@DSCCRoss) April 16, 2021