Nur bis morgen: 2x Lifetime-Cloudspeicher aus der Schweiz zum Preis von 1 [pCloud Sonderdeal]

Nur bis morgen: 2x Lifetime-Cloudspeicher aus der Schweiz zum Preis von 1 [pCloud Sonderdeal]

Ihr seid auf der Suche nach einem lebenslangen Cloud-Speicher ohne nervige Abo-Falle? Der dazu noch super-sicher ist? Beim aktuellen pCloud-Deal könnt ihr euch nur noch bis morgen 2 Lifetime-Pläne zum Preis von einem sichern.

Über 19 Millionen Kunden weltweit setzen auf die Dienste von pCloud und im Zuge des Valentinstages habt ihr die Gelegenheit, euch dieser Cloud-Community anzuschließen. Die Angebote von pCloud sind euch vermutlich inzwischen bekannt, denn wir hatten bereits häufiger die Möglichkeit, euch die Cloud-Dienste des Anbieters zu reduzierten Preisen vorzustellen. Wenn ihr monatliche Abo-Kosten umgehen möchtet und Wert auf hohe Datenschutz-Standards legt, ist der Kauf einer dauerhaften Lifetime-Lizenz von pCloud zum Einmalpreis genau die richtige Lösung für euch.

Der Schweizer Anbieter hat sich zum bevorstehenden Valentinstag eine neue, besondere Aktion überlegt: Erhaltet 2 Pläne zum Preis von nur einem. Ihr habt die Wahl zwischen 2x 2 TB für 399 Euro statt 1.198 Euro oder 2x 10 TB für 1.190 Euro statt 3.780 Euro. Der zweite Plan ist dabei zum Verschenken an eine andere Person gedacht, denn es ist nicht möglich, den eigenen Speicher damit aufzustocken.

→ 2 für 1 bei pCloud: bis morgen lebenslange Lifetime-Cloud sichern

pCloud nimmt das Thema Datenschutz ernst

Beim Datenschutz gehen wir in unserem digitalen Alltag oft viel zu leichtfertig mit unseren privaten Informationen um. Während wir in Geschäften in der realen Welt sehr genau darauf achten, welche Daten diese von uns bekommen, klicken wir im Internet jede Datenabfrage akzeptierend weg, um uns nicht mit den langen Einverständnistexten beschäftigen zu müssen. Dabei wäre es wirklich wichtig, auch im Internet ein Auge auf mehr Datenschutz zu legen.

pCloud hat seinen Unternehmenssitz in der Schweiz und agiert dementsprechend nach dem Schweizer Recht. Die strikten Datenschutzrichtlinien aus der Schweiz sind sogar noch enger geschnürt als jene der EU.

Bei den betriebenen Rechenzentren setzt pCloud auf höchste Sicherheitsmaßnahmen. Sie verfügen über Frühwarnsysteme gegen Feuer, Wasser und andere äußere Einwirkungen. Ebenfalls wichtig: Alle Rechenzentren in Texas und Luxemburg sind natürlich ISO-zertifiziert und ihr habt die Hoheit darüber, in welchem Rechenzentrum eure Daten gespeichert werden sollen. Die eigenen Server von pCloud unterliegen strengen Kontrollen und der Provider ist dafür bekannt, keine Kundendaten weiterzugeben.

Eure Dateien werden durch eine zuverlässige 256-bit-AES-Verschlüsselung gesichert. In diesem Zusammenhang habt ihr die Gelegenheit, eure Verschlüsselung durch das Add-On pCloud Encryption zu optimieren. Stattet eure Ordner so mit einem Passwort aus, welches lediglich euch bekannt ist.

Benutzerfreundlichkeit wird bei pCloud großgeschrieben

Das Handling von einem Cloud-Angebot ist ein wichtiger Aspekt, denn es bringt euch nichts, eine Anwendung zu nutzen, die voll beladen mit trashigen Features ist. pCloud konzentriert sich darauf, seine Cloud-Dienste mit nützlichen Anwendungen auszustatten. Die Bedienung über das Web-Interface oder alternativ die Apps für iOS, Android, macOS, Linux und Windows ist leicht umzusetzen.

Zusätzlich könnt ihr eine Vielzahl an praktischen Features verwenden, dazu gehören:

Link-Sharing inkl. Traffic-Messung

Das Erstellen von Backups von gesamten Computer-Festplatten

Das Durchführen von intelligenten Suchen

Video- und Audio-Player

Foto-Viewer

Video-Streaming

Der Papierkorb und die Rewind-Funktion sind weitere nützliche Funktionen von pCloud. Dadurch ist es euch möglich, versehentlich gelöschte Dateien ohne großen Aufwand wiederherzustellen.

Valentinstags-Deal: 2 Pläne von pCloud erhalten – nur 1 bezahlen

Über 19 Millionen zufriedene Nutzer weltweit profitieren von der über 10-jährigen Erfahrung von pCloud. Das zukunftsorientierte und enorm dynamische Team verfügt nicht nur über jede Menge Fachkenntnisse, sondern ist zudem hoch motiviert, auch in anderen Geschäftsgebieten ständig neue, innovative Produkte zu entwickeln.

Solltet ihr nach einem Cloud-Anbieter suchen, der euch keine monatlichen Gebühren abknöpft, sondern ein Lifetime-Modell zum fairen Einmalkauf anbietet, dann ist pCloud eine clevere Wahl. Beim aktuellen Valentinstags-Deal bekommt ihr nicht nur die Chance, einiges an Geld zu sparen, sondern auch einer zweiten Person eine große Freude zu machen – Der zweite Plan, mit eigenem Konto, ist ausdrücklich zum Verschenken gedacht.

→ 2 für 1 bei pCloud: bis morgen lebenslange Lifetime-Cloud sichern

