„Now and Then“: Apple TV+ erhält neue, gesellschaftskritische Serie mit US-Fokus

Apple TV+ kann sich in absehbarer Zeit mit einem neuen, gesellschaftskritischen Titel freuen: Eine Produktion mit dem Titel „Now and Then“ soll die Lebenswirklichkeit jugendlicher Latinos im Süden der Vereinigten Staaten beschreiben. Die Produktion steckt noch in einem sehr frühen Stadium.

Apple TV+ wird seinem Image als Lieferant anspruchsvoller realgesellschaftlichen Inhalte weiter vollauf gerecht: Der Streamingdienst von Apple hat sich unlängst die Rechte an einer Serie mit dem Titel „Now and Then“ gesichert, wie zuletzt aus Berichten von Branchenmedien hervorgeht.

Die Serie „Now and Then“ soll komplett zweisprachig gedreht werden und zwar in Englisch und Spanisch, eine Synchronisation für weitere Märkte dürfte ebenfalls nicht ausgeschlossen sein. Bei den Schauspielern, die in „Now and Then“ auftreten sollen, handelt es sich vollständig um Lateinamerikaner.

Die Jugend als Latino in Florida

In der Serie soll die Lebenswirklichkeit von jugendlichen Lateinamerikaners im Süden Floridas beschrieben werden, oft genug geraten hier Wünsche und Träume mit der Wirklichkeit in Konflikt. Realisiert wird die Serie von Bambú Producciones, Inhaltlich verantwortlich sein sollen unter anderem Ramón Campos, Teresa Fernández-Valdés und Gema R. Neira, die bereits Erfahrungen mit der Materie aus anderen Produktionen haben.

Das neue Projekt steckt noch in einer frühen Phase, ein Starttermin ist daher noch nicht absehbar. Apple TV+ ist inzwischen zu einer Anlaufstelle für eher schwere Kost geworden. In einer weiteren Meldung hatten wir etwa über den geplanten Start einer Serie in mehreren Staffeln berichtet, in der über die Auswirkungen verschiedener psychischer Krankheiten berichtet wird.

