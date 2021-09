Home Apps Notruf per App: Nora-App der Länder bietet stille Alarmierung und Chat mit Polizei und Feuerwehr

Die neue Notruf-App der Bundesländer ist jetzt im App Store verfügbar. Mit der App können nicht nur Polizei und Feuerwehr angerufen werden, wie über die bekannten Notrufnummern 110 und 112, es stehen auch ein Textchat und ein stiller Notruf zur Verfügung.

Die App fragt dabei die Art des Notfalls in wenigen Fragen ab und liefert den Rettern zusätzliche Informationen wie etwa eine Behinderung der Person in einer Notlage.

Die App bietet zudem auch einen Textchat, das ist etwa für gehörlose Nutzer von Interesse oder dann, wenn in einer Notlage kein laut geführtes Gespräch möglich ist.

Die App funktioniert aktuell laut Herausgebern in allen Ländern mit Ausnahme Berlins, ob sie allerdings im Alltag den Erwartungen und Versprechungen gerecht werden kann, muss sich zeigen.

Diese Features bietet Nora

Die Herausgeber der Nora-App (Affiliate-Link) notieren folgende Details zu den Features der Anwendung:

Die Notruf-App kann von jedem genutzt werden, der sich in Deutschland aufhält und in einer Notsituation schnell Hilfe braucht.

* Standortbestimmung

Die App nutzt die Standort-Funktion Ihres Mobil-Geräts, um den Notfall-Ort zu ermitteln und sendet ihn automatisch an die zuständige Einsatzleitstelle.

Deshalb ist nora zum Beispiel dann hilfreich, wenn Sie nicht genau wissen, wo Sie sind.

* Notruf ohne Sprechen

nora ermöglicht es auch Menschen, die die Notrufnummern 110 und 112 nicht anrufen können, selbstständig einen Notruf abzusetzen.

Damit ist die Notruf-App für Menschen mit Hör- und Sprachbehinderungen eine gleichwertige Alternative zum Sprach-Notruf.

* Stiller Notruf

nora lässt sich auch in Situationen verwenden, in denen der Notruf möglichst unbemerkt bleiben soll.

Deshalb gibt es in der App für bedrohliche Situationen die Funktion “Stiller Notruf”.

* Kommunikation via Chat

Über nora können Sie in einem textbasierten Chat mit der Einsatzleitstelle kommunizieren. Die Leitstelle schickt allerdings auch Hilfe, wenn Sie den Chat nicht nutzen.

