Nomad präsentiert neues Edelstahl-Armband für Apple Watch

Eines der Erfolgsgeheimnisse der Apple Watch? Die Möglichkeit, spielend leicht Armbänder austauschen zu können und die Watch so dem Look anzupassen. Dabei hat sich mittlerweile ein breiter Markt an Drittanbietern etabliert. Zu den höherwertigen Herstellern gehört Nomad und die haben ein neues Armband in zwei Farben auf den Markt gebracht.

Stainless Steel Strap

Nomad taufte das Band schlicht Stainless Steel Strap und der Name ist direkt Programm: Das Armband ist aus robustem 316L Edelstahl gefertigt und zudem mit diamantähnlichen Kohlenstoffschichten überzogen bzw. veredelt. Das soll dafür sorgen, dass hier nicht diese typischen Oberflächenkratzer zum Tragen kommen. Für den Verschluss hat sich Nomad ein Neodym-Magnet-System ausgesucht. Hier einmal die wichtigsten Fakten im Überblick:

Robustes und elegantes Uhrenarmband für die Apple Watch 42/44 mm

Gefertigt aus hochwertigem 316L Edelstahl

In Schwarz oder Silber verfügbar

Das Armband ist mit diamantähnlichen Kohlenstoffschichten (DLC) überzogen

Starke Neodym-Magnete sorgen für sicheren Halt und komfortables Öffnen

Hält einer 5-20 kgf (entspricht ca. 49-196 Newton) starken, seitlichen Krafteinwirkung stand

Einheitsgröße für eine Handgelenksbreite von 135 bis 225 Millimeter

Kompatibel mit allen Modellen der Apple Watch 42/44 mm

Gewicht: 109 Gramm

Lieferumfang: Uhrenarmband aus 316L Edelstahl, Werkzeug zum Anpassen der Bandlänge

Verfügbarkeit und Preis

Nomad ist ein Hersteller aus dem mittleren bis gehobenen Preissegment, dementsprechend gestaltet sich auch der Preis für das Stainless Steel Strap. Für das Armband werden 169,95 € fällig und kann ab sofort bei Amazon bestellt werden. Darüber kann man sich echauffieren, aber zur Erinnerung: Das Gliederarmband aus Edelstahl kostet von Apple mindestens 499,00 €

