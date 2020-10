Home Deals Fürs Wochenende: Bei Mediamarkt lässt sich die Mehrwertsteuer sparen (effektiv 14%)

Man merkt, es wird nicht nur Herbst sondern so langsam rollt das Weihnachtsgeschäft an. Nach dem Prime Day und den regelmäßigen Cyberdeals bringt Mediamarkt seine allseits beliebte Mehrwertsteuer-Aktion für dieses Wochenende. Von heute bis einschließlich 25. Oktober 2020 könnt ihr die MwSt. einsparen.

Effektiver Rabatt von knapp 14% auf fast alle Produkte

Um vorweg mögliche Irritationen auszuräumen, wollen wir auf ein Detail aufmerksam machen. Effektiv ergibt sich nämlich ein Rabatt von 13,79%, da der Nachlass auf den ausgezeichneten Preis gewährt wird – buchhalterisch eine kleine Trickserei seitens Mediamarkt. Kein Beinbruch, aber trotzdem zu erwähnen.

Smart Home, TVs und originales Zubehör für iOS und iPad

Wer einen neuen OLED-TV haben möchte, Zubehör für sein Smart Home benötigt oder beispielsweise auf das Magic Keyboard für das aktuelle iPad Pro 2020 schielt, sollte definitiv einen Blick auf diese Aktion werfen. Preisvergleich sind natürlich immer empfehlenswert. Nicht alle Angebote sind ein Preiskracher, mit etwas Geduld und Ausdauer kann man aber auch hier ein Schnäppchen ergattern. Noch ein kleiner Hinweis, der Preisabzug erfolgt erst im Warenkorb beim letzten Schritt – also nicht irritieren lassen.

Das Kleingedruckte

Das Angebot gilt dabei auf die gesamte Produktpalette mit wenigen Ausnahmen. Zu diesen Ausnahmen zählen das aktuelle iPhone 12, das iPhone 12 Pro, das iPhone 12 Pro Max und das iPhone 12 Mini sowie das iPad Air 4. Ferner sind zusätzlich noch Produkte von Sonos, Verträge von Drittanbietern wie Mobilcom-Debitel sowie sämtliche Gutschein-/Content-/Games- und Guthabenkarten, Dienstleistungen, Lebensmittel, Fotoservice und Co. davon ausgeschlossen.

Außerdem kann der Rabatt nicht mit anderen Aktionen oder Preisnachlässen kombiniert werden

Die Abgabe wird wie üblich ausschließlich in haushaltsüblichen Mengen gewährt und nur solange Vorrat reicht. Last but not least sind sämtliche Drittanbieter davon ausgeschlossen, erkennbar durch den Hinweis „Verkauf und Versand durch…“.

