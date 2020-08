Nie veröffentlicht: Apple plante Mac Mini mit iPod-Dock

Apple plante einst offenbar einen Mac Mini mit eingebautem Dock für einen iPod. Bekanntlich kam dieses Modell nie auf den Markt, nun sind allerdings Funde im Netz aufgetaucht, die den entsprechenden Mac Mini-Entwurf von Apple zeigen.

Apple hatte zwischenzeitlich offenbar über einen Mac Mini nachgedacht, der über ein fest eingebautes Dock für den iPod verfügt. Nun aufgetauchte Bilder zeigen, dass man ein solches Modell in Cupertino zeitweise ernsthaft in Erwägung gezogen hatte.

EVT Mac Mini, with iPod dock. Totally scraped project that never saw the light of day pic.twitter.com/fSm1m31fhX

— Dongle (@DongleBookPro) August 22, 2020