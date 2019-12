Nicht gezahlt? Apple Music soll Songs ohne Lizenz gestreamt haben

Apple soll Musik ohne Lizenz auf Apple Music angeboten haben und dafür nun zahlen: Ein amerikanischer Rechteverwerter hat eine entsprechende Sammelklage eingereicht, deren Gegenstand allerdings fragwürdig ist. Auch Spotify wurde bereits von den Rechteinhabern vor Gericht gezerrt.

Apple Music soll massenweise Songs zum Streaming bereitgestellt haben, für die es Apple versäumt hatte, im Vorfeld die Rechte zu erwerben, das ist der Kern einer Sammelklage, die nun von der Organisation Pro Music Rights vor einem Bezirksgericht in New York eingereicht wurde. Bei Pro Music Rights handelt es sich um einen Rechteverwerter, der die Lizenzen an Songs zahlreicher Künstler hält, darunter Inhalte von A$AP Rocky, Wiz Khalifa, Pharrell, Young Jeezy, Juelz Santana, Lil Yachty, Soulja Boy, Nipsey Hussle, 2 Chainz, Migos, Gucci Mane und Fall Out Boy. Insgesamt hält die Organisation die Rechte an rund zwei Millionen Songs. Viele davon seien bei apple Music zu hören gewesen, ohne dass Apple sie auch lizensiert habe.

Kläger fordern Kompensation für entgangene Umsätze

Auch Spotify erhielt schon Post von den Lizenzverwertern und sollte insgesamt rund eine Milliarde Dollar Schadenersatz für gut 500.000 illegal gestreamte Titel zahlen. Die Klage gegen Apple bleibt bei der konkreten Schilderung des Hergangs der Copyright-Verletzung recht unpräzise, dafür sind die Forderungen umso deutlicher: 150.000 Dollar Schadenersatz pro Copyright-Verstoß soll Apple zahlen, zudem die Prozesskosten. Die Klage erinnert an das typische Muster von Patenttrollen, die genauen Umstände der behaupteten Copyright-Verletzungen sind hier allerdings schwer nachzuvollziehen.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!