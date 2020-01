Neues Shot on iPhone Video “Experiment IV: Fire & Ice”

Apple hat unter dem Titel “Experiment IV: Fire & Ice” ein neues Shot on iPhone veröffentlicht, um die Möglichkeiten der Kamera des Apple iPhone 11 Pro zu zeigen. In dem Video wird eindrucksvoll Eis und Feuer aus verschiedenen Blickwinkeln gezeigt.

Was sehen wir in dem Video?

Das neue “Shot on iPhone”-Video “Experiment IV: Fire & Ice” befasst sich mit Feuer und Eis in verschiedenen Stadien aus unterschiedlichen Blickwinkeln. Wir sehen Eis in seiner ursprünglichen Form, wie es splittert, schmilzt oder zu Wasser wird.

Das Feuer zeigt sich als Flamme, Stichflamme, Funkenregen und weiteren spannenden Zuständen. Faszinierend anzusehen, wie sich die beiden Elemente Feuer und Eis zeigen.

Making of



Der kalifornische Technologiekonzern hat außerdem ein Making of Video von 5 Minuten Länge veröffentlicht, welches zeigt, wie das “Experiment IV: Fire & Ice” Video entstanden ist. Der Zuschauer erhält einen interessanten Blick hinter den Kulissen.

In den letzten Monaten hat Apple bereits drei “Shot on iPhone”-Videos auf Youtube publiziert, darunter im Dezember eine Schneeballschlacht. Es werden alle Videos der Reihe mit dem Apple iPhone 11 Pro aufgenommen.

