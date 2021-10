Neues MacBook Pro zeigt sich vor Auslieferungsstart: Ein schwerer Brocken

Das neue MacBook Pro wird ab morgen an erste Kunden ausgeliefert, doch einige Modelle haben es schon jetzt zu ersten Käufern geschafft. Diese haben umgehend Fotos der neuen Geräte ins Netz gestellt. Auch zeigte sich schon: Das neue MacBook Pro ist schwerer als sein Vorgänger.

Apple wird sein neues MacBook Pro ab morgen an erste besonders frühe Vorbesteller ausliefern. Doch wie bei vielen Produktstarts haben es auch diesmal wieder einzelne Modelle schon vor dem offiziellen Start der Auslieferungen in die freie Wildbahn geschafft. Daraus gingen umgehend Bilder hervor, die das neue MacBook Pro mit seinem überarbeiteten Display mit Notch und der schwarzen Tastatur sowie den zurückgekehrten Anschlüssen zeigen.

OMG someone on r/MacBook pro got a pic of the 14” and the 13” side by side, holy cow it looks soooo good I can’t wait pic.twitter.com/1lftUo75B6

— Luke Miani (@LukeMiani) October 22, 2021