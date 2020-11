Home Apple Neues MacBook Pro 13 mit Apple Silicon ist da – Das kann es!

Neues MacBook Pro 13 mit Apple Silicon ist da – Das kann es!

Neben dem neuen MacBook Air und der Präsentation des neuen M1 Prozessors (hier alle Informationen dazu) hat Apple auch ein neues MacBook Air mit 13 Zoll präsentiert. Hier alle wichtigen Neuerungen, die der M1 Chip auf das Pro bringt.

Vorab: Alle Informationen zum M1 Prozessor lest ihr hier.

Alles, das anders als beim neuen MacBook Air ist, gibt es nun in diesem Artikel:

Gleiches Pro-Design wie vorher

wie vorher Immer noch ab 1299 Dollar erhältlich

erhältlich Angeblich bis zu 8x performanter als der Vorgänger

als der Vorgänger Grafik: 5x schneller

schneller Unterstützt bis zu 16 GB RAM, 2TB SSD, WiFi 6, USB und Thunderbolt 4

Mit aktivem Lüfter , anders als beim MacBook Air

, anders als beim MacBook Air 60% effizienter als der Vorgänger

Akku : 17 Stunden Internet, 20 Stunden Video-Wiedergabe. Längste Akkulaufzeit aller Zeiten auf einem MacBoook

: 17 Stunden Internet, 20 Stunden Video-Wiedergabe. Längste Akkulaufzeit aller Zeiten auf einem MacBoook Studio-Mics vom 16-Zoller sind integriert

vom 16-Zoller sind integriert Immer noch: 720p Kamera

Immer noch: Dieselbe TouchBar

Alle Features des ARM-MacBook Pro 13 Zoll kompakt zusammengefasst gibt es auf diesem Bild:

Vorbestellung: Heute

Ab heute kann man das neue MacBook Air, neue MacBook Pro und den neuen Mac mini mit M1 vorbestellen. Der Marktstart erfolgt dann kommende Woche. Und übrigens: MacOS Big Sur kommt am Donnerstag, dem 12. November 2020.

Und: Was ist euer erster Eindruck? Die Akkulaufzeit ist wohl am beeindruckendsten! Habt ihr schon Interesse an einer Vorbestellung? Lasst uns in den Kommentaren diskutieren.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!