Neues iPhone? Corona-Warn-App kann sich abschalten

Die Corona-Warn-App, aber auch andere Corona-Apps, können ihren Dienst einstellen, wenn Nutzer auf ein neues iPhone wechseln. Grund ist eine Eigenschaft von Apples Kontaktverfolgungsschnittstelle. Wer sich kürzlich ein neues iPhone gekauft hat und die App einsetzt, sollte nachsehen, ob die App noch wie erwartet funktioniert.

Die Corona-Warn-App kann ausfallen, wenn Nutzer sich ein neues iPhone kaufen. Sofern hier ein Backup aus der iCloud eingespielt wird, funktionieren Corona-Apps nicht mehr. Dies war zuerst Nutzern der britischen Corona-Kontaktverfolgungs-App aufgefallen, wie aus britischen Medienberichten hervorgeht. Der Grund für dieses Verhalten liegt entsprechend auch nicht auf Seiten der Corona-Warn-App, die von der Deutschen Telekom und SAP entwickelt wird.

Viel mehr ist die Ursache eine Eigenschaft in der Kontaktverfolgungsschnittstelle von Apple..

Berechtigungen müssen neu erteilt werden

Diese ist so angelegt, dass die Berechtigung zur Nutzung der Kontaktverfolgungsschnittstelle von iOS, also technisch die Information über Aktivierung oder Deaktivierung der Schnittstelle, nicht Bestandteil der Backups wird. Aus Sicherheitsgründen wird der Status dieser Berechtigung nur auf dem iPhone gespeichert. Wenn ein Nutzer sich ein neues iPhone kauft, muss er also zunächst die kontaktverfolgungsschnittstelle in den Begegnungsmitteilungen in den Einstellungen wieder aktivieren.

Die Corona-Warn-App wurde vor kurzem mit einem größeren Update ausgestattet. Dieses beinhaltete unter anderem auch ein Symptomtagebuch, wie wir zuvor berichtet hatten. Außerdem kann die App jetzt auch im Ausland genutzt werden – ein bisschen.

