Neues 5,4 Zoll-iPhone: OLED-Panels sollen aus China kommen

Das 5,4 Zoll-iPhone soll mit OLED-Displays aus chinesischer Fertigung kommen. Der Hersteller BOE hat sich hierfür offenbar einen Partner gesucht, der schon länger in Apples Lieferkette zu finden ist. Wann das 5,4 Zoll-iPhone erscheint, ist indes noch nicht klar.

Zuletzt tauchten einige durchaus interessante Details zum erwarteten iPhone 12 auf, Apfelpage.de berichtete hier und hier über Neuerungen bei der Kamera. Doch neben dem iPhone 12, das wohl wie zuletzt auch in einer Pro- und einer Standard-Version kommen wird, steht auch immer noch ein kleineres iPhone im Raum. Es soll ein 5,4 Zoll-Modell sein, das sich aktuell aber schwer in die allgemeine Gerüchtelage einfügen lässt. Denkbar wäre auch, dass das iPhone 12 2020 auch wieder in der Größe des iPhone X auf den Markt kommt.

Auf jeden Fall soll es mit einem OLED-Panel ausgestattet sein und dieses Display wird wohl von chinesischen Herstellern geliefert.

Kleinstes OLED-iPhone kommt mit chinesischen Displays

Der größte Hersteller für Displays Chinas BOE soll schon lange an einem Großauftrag für iPhone-Displays interessiert sein, Apfelpage.de berichtete. Nun hat das Unternehmen eine Kooperation mit dem Touchscreen-Hersteller General Interface Solutions geschmiedet, berichtet die in Taiwan erscheinende Zeitschrift Digitimes in einem Text für Abonnenten. Das iPhone mit 5,4 Zoll-Display wäre Apples kleinstes iPhone, das je mit einem OLED-Panel und einer Notch erschienen ist. Zum Vergleich: Das iPhone X besaß ein 5,8 Zoll großes Display, der Bildschirm des iPhone 11 ist sogar noch etwas größer. Ein möglicher Marktstart wäre nach aktuellen Vermutungen im Herbst. Bei der Kamera setzt Apple im 5,4 Zoll-Modell dem Vernehmen nach auf ein System mit zwei Linsen.

