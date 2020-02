Neuerungen in iOS 13.4: CarKey-Feature, TV-Einstellungen, Mail-Tweeks und mehr

Die gestern publizierte zweite Beta von iOS 13.4 kommt mit wenigen relevanten, aber dennoch mit manchen interessanten Neuerungen daher. Diese finden wir zumeist natürlich auch in iPadOS 13.4.

TV-Einstellungen

In der TV-App führt Apple verschiedene neue Einstellungen ein: Man kann so zum Beispiel eine Option aktivieren, um künftig auch über das mobile Datennetz zu streamen oder Downloads zu starten. Wer unlimitierte oder Internet-starke Verträge hat, wird sich freuen. Fürs Streaming an sich gibt es zwei neue Modi: Nämlich einen HQ-Modus und einen Data-Saver-Modus, der maximal 600 MB pro Stunde zulässt. Zudem kann man zwischen zwei Download-Modi wählen: Ein Modus mit schnellerem Download und geringerer Speichereinnahme sowie einem HQ-Modus mit langsamem Download und Bedarf an mehr Speicherplatz.

CarKey-Feature

Wie schon in der ersten Beta, finden wir auch hier Apples neues CarKey-Feature. Damit soll man NFC-Geräte starten, öffnen und steuern können. Damit könnten Autos, Türen und mehr gemeint sein. Die 2. Beta fügt eine Funktion hinzu: Die Schlüssel und die Erlaubnis für die Steuerung können an Personen über iMessage verschickt werden.

Sonstiges

Zudem wurde die Toolbar in Mail erneut leicht verändert. Der Löschen-Knopf ist nun nicht mehr so einfach zu verwechseln mit dem Antworten-Knopf, der weiter weg wandert.

Die zweite Beta bringt natürlich wie immer auch Verbesserungen der Leistung und vermutlich auch kleine Sprünge bei der Akkulaufzeit. Wie merkbar das ist, wird sich zeigen.

In der ersten Beta von iOS 13.4 wurden neue Funktionen wie die Ordnerfreigabe für iCloud, neue CarPlay-Anpassungen und Performanceverbesserungen eingeführt. Alle Neuerungen findet ihr in unserem Artikel dazu.

-----

