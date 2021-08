Home Apps Neuer Trailer zu SEE Staffel 2 ist da

Seit wenigen Wochen sind nicht nur die letzten kostenfreien Testphasen für Abonnenten der ersten Stunde ausgelaufen, Apple kündigt seitdem auch die zweiten Staffeln seiner Erfolgsserien an. Die zweite Staffel von Ted Lasso konnte dabei einen neuen Zuschauerrekord aufstellen, ähnliches dürfte man sich auch von der zweiten Staffel von SEE erhoffen.

SEE – Staffel zwei

In der zweiten Staffel muss sich die Hauptfigur Baba Voss (Jason Momoa) seinem entfremdeten Bruder Edo Voss (Dave Bautista) stellen, von dem dieser Babas Tochter gefangen hält. Dazu hat Apple nun den offiziellen Trailer der zweiten Staffel veröffentlicht, welchen wir Euch nachfolgend verlinken. Das Si-Fi-Endzeitdrama konnte Fans und Kritiker gleichermaßen begeistern und dürfte die Serie mit der größten Schnittmenge auf Apple TV+ darstellen. Analog zu den anderen Serien wie The Morniung Show hat auch hier die weltweite Pandemie aufgrund von Corona zu teils erheblichen Verzögerungen gesorgt.

Wann startet die zweite Staffel

Der Start der zweiten Staffel wurde auf den 27. August 2021 terminiert. Neue Folgen werden anschließend in einem wöchentlichen Rhythmus veröffentlicht. Apple TV+ steht dabei auf allen Macs, iPhone, iPads und iPods zur Verfügung, die über die aktuelle Version von macOS, iOS bzw. iPadOS verfügen. Darüber hinaus hat Cupertino die Apple TV-App für alle wichtigen Plattformen wie Fernseher von Samsung, Sony, LG und Co sowie die Playstation und die Xbox veröffentlicht. Der Streamingdienst aus Cupertino kostet dabei 4,99 € pro Monat oder 49,99 € pro Jahr. Zusätzlich lässt sich dieser in Apple One mit den übrigen Diensten kombinieren

