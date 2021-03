Home iPhone Die Markentreue der iPhone-Nutzer erreicht neues Allzeithoch: Wie seht ihr das?

Die Markentreue der iPhone-Nutzer erklimmt neue Rekordhöhen: Mehr Kunden als je zuvor sind nicht nur mit ihrem iPhone zufrieden, sondern planen auch für die Zukunft die Anschaffung weiterer Apple-Geräte. Die Gründe für diese Entwicklung sind vielseitig und zumindest nicht ausschließlich auf Apples Nutzererfahrung zurückzuführen.

Apple kann sich eine neue vorteilhafte Erhebung in die Referenzen schreiben. Diese ermittelt einen neuen Rekord bei der Markentreue von iPhone-Nutzern in den USA: Danach bleiben rund 91,4% der befragten iPhone-Nutzer der Marke treu. Sie planen auch für die Zukunft, sich erneut ein iPhone zu kaufen.

Damit stieg dieser ohnehin bereits extrem hohe Wert noch einmal um 1,4% an.

Deutlicher Verlierer dieser Erhebung ist Samsung: Im Vergleich mit der Lage 2019 mussten die Südkoreaner in den USA 11% abgeben. Nur mehr rund 74% werden den Galaxy-Smartphones und Tablets die Treue halten.

Diese Gründe halten die Kunden bei Apple

Doch wieso sind Apple-Kunden dem iPhone so treu? Die überwiegende Mehrheit ist schlicht zufrieden mit der gebotenen Leistung und schätzt zudem die problemlose Verwendung des iPhones, rund 65% der Befragten waren dieser Meinung. Das viel beschworene Ökosystem von Apple machte zumindest für 21% der Befragten den entscheidenden Grund für die Markentreue aus. Bei Hauptkonkurrent Samsung sieht es hier ganz anders aus: Nur 5% der Befragten fühlen sich dem Ökosystem von Samsung verbunden.

Rund 10% der Befragten scheuen den Aufwand eines Wechsels zu Android. Immerhin, Samsung kann bei den wenigen Wechselwilligen punkten. Knapp die Hälfte aller Befragte, die zu Android wechseln wollen, planen die Anschaffung eines Galaxy-Smartphones. Die Mehrheit von ihnen fühlt sich durch Funktionen von Geräten anderer Hersteller gelockt, die das iPhone nicht bietet.

Die Befragung wurde mit einer Stichprobe aus 5.000 Nutzern in den USA durchgeführt, von denen je 2.000 Nutzer ein iPhone beziehungsweise ein Samsung-Modell und der Rest andere Smartphones verwendeten.

