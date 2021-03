Home Gerüchte Neuer Leak soll AirPods 3 zeigen: Start am 23. März?

Neuer Leak soll AirPods 3 zeigen: Start am 23. März?

Noch im März könnten neue AirPods auf den Markt kommen. Die sogenannten AirPods 3 werden möglicherweise im Design der AirPods Pro erscheinen. Über den Funktionsumfang gibt es noch keine verlässlichen Angaben, sicherlich werden sie aber nicht mit einer aktiven Geräuschunterdrückung erscheinen.

Apple wird wohl in nächster Zeit auch neue AirPods auf den Markt bringen. Nun sind abermals Bilder geleakt worden, die die neuen Kopfhörer zeigen sollen.

Die AirPods 3, wie sie derzeit zumeist genannt werden, sollen übereinstimmenden Einschätzungen nach dem Design der AirPods Pro angelehnt sein. Frühere Gerüchte wollten wissen, dass die Nutzer mit einer Akkulaufzeit von bis zu fünf Stunden rechnen können.

Kommen die AirPods 3 am 23. März?

Unklar ist noch, wann Apple die neuen AirPods auf den Markt bringen wird. Zuletzt wurde aus chinesischen Quellen verlautbart, Apple plane ein Event für den 23. März, das wäre der selbe Dienstag, an dem auch OnePlus eine Veranstaltung abhält, wie wir in einer früheren Meldung berichtet hatten. Auf diesem Event, das wohl wieder digital abgehalten wird, dürfte mit ziemlicher Sicherheit das iPad Pro 2021 erwartet werden. Neben neuen AirPods könnten dem Vernehmen nach aber auch der Startschuss für die AirTags fallen. Zu einem späteren Zeitpunkt 2021 sollen auch die AirPods Pro 2 präsentiert werden, wie wir in einer weiteren Meldung berichtet hatten.

