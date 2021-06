Home Hardware Neuer HomeKit-fähiger Luftreiniger von Sensibo offiziell verfügbar

Auch wenn das Angebot an HomeKit-fähigem Zubehör quantitativ mittlerweile richtig gut ist, gibt es dennoch einzelne Gerätekategorien, bei denen die Auswahl eher beschränkt ist. Eine davon sind Luftreiniger, die auch in unseren Gefilden immer beliebter werden. Mit dem Sensibo Pure ist nun ein neues Gerät verfügbar, welches sogar überraschend preiswert ist.

Sensibo Pure Luftreiniger

Der Luftreiniger von Sensibo hatte sich bereits vor ein paar Wochen angedeutet, nun ist er offiziell verfügbar. Mit einer Höhe von knapp 50 Zentimeter und einer Lautstärke von 53 dB fügt er sich sowohl optisch als auch akustisch harmonisch in das Wohnambiente ein.

Dank der HomeKit-Integration lässt sich der Sensibo Pure direkt via WLAN im 2,4 Ghz-Frequenzband nativ in die Home-App integrieren. Eine Steuerung via Siri sowie Automationen mit Fensterkontakten und Raumsensoren, die beispielsweise Kohlenmonoxid messen können, ist möglich. Darüber hinaus ist auch eine App verfügbar, die spätestens zum Updaten der Firmware notwendig wird.

Der Hersteller liefert den Pure Air Purifier mit einem Carbon-Filter aus, der die Schutzklasse HEPA-13 erfüllt. Somit sind laut eigener Aussage auch Bakterien, Schimmelsporen, Viren und Rauch gar kein Problem. Dabei soll ein Filter für ca. 6 Monate reichen, dann muss er ausgetauscht werden. Dieser Luftfilter lässt sich auch abonnieren und, wenn man die App nutzt, verschickt der Hersteller den neuen Luftfilter automatisch, sobald die Leistung des aktuellen Luftfilters sich dem Ende neigt – dazu wird die Nutzung via App vorausgesetzt.

Preise und Verfügbarkeit

Der Sensibo Pure ist ab sofort verfügbar und lässt sich via Amazon bestellen. Die UVP gibt der Hersteller mit 169,00e an, was überraschend günstig ist. Nur zum Vergleich, das (etwas größere und mit einem Display ausgestattete) Pendant von VOCOlinc schlägt mit 399,99 € zu Buche.

