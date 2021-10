Home Hardware Neuer Chefentwickler soll den HomePod aus dem Koma holen

Neuer Chefentwickler soll den HomePod aus dem Koma holen

Apple hat einen neuen Chefentwickler an die Verbesserung des HomePod gesetzt. Er soll den Smart Speaker mit Siri fit für die Zukunft machen – eine große und undankbare Aufgabe, doch über die nötige Qualifikation verfügt der neue Mann.

Apple hat einen neuen leitenden Entwickler benannt, der sich um das Wohl des HomePod kümmern soll: Afrooz Family wird in Zukunft hauptverantwortlich an der Weiterentwicklung des Lautsprechers mit Siri arbeiten, das berichtete zuletzt die Agentur Bloomberg. Er war bereits früher bei Apple tätig. Zwischen 2012 und 2016 arbeitete er bereits für das iPhone-Unternehmen, bevor er es verließ, um einige Jahre bei Syng. Das Audio-Startup arbeitet an Lautsprecherlösungen, die auch mit Apple-Produkten kompatibel sind. Zuletzt kehrte er dann wieder zu Apple zurück, wo er unter anderem an der Umsetzung von 3D-Audio arbeitete.

Der HomePod fristet ein Nischendasein

Apple hat den originalen HomePod 2017 auf den Markt gebracht, doch er hatte von Anfang an einen schweren Stand. Verglichen mit Echo und Google Home, konnte er sich nie auf dem Markt etablieren, zudem wurde der originale HomePod inzwischen abgekündigt – eine rückblickend unglückliche Entscheidung, da mit ihm auch das einzige echte Alleinstellungsmerkmal des Premium-Sounds aus dem Lineup verschwand.

Was bleibt, ist für den Moment einzig der HomePod Mini (Affiliate-Link), der kostet so viel wie ein Echo 4 bei der Hälfte des Soundvolumens und der bestenfalls mangelhaften Funktionsvielfalt durch die beschränkte Siri. Pläne für einen neuen HomePod mit Kamera und Display sollen zwar bei Apple in der Schublade liege, Apfelpage.de berichteten, werden da aber auch wohl so schnell nicht heraus kommen.

