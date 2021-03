Home Gerüchte Neue Spitzen-Features? Leak zeigt möglichen Apple Pencil 3

Den Apple Pencil gibt es aktuell in verschiedenen Versionen. Diese sind untereinander nicht kompatibel. Nun deutet ein Leak auf einen möglichen neuen Apple Pencil hin. Dieser Stift der dritten Generation würde sich äußerlich nur wenig von seinen Vorgängern unterscheiden.

Bringt Apple in nächster Zeit einen neuen Apple Pencil (Affiliate-Link)? Möglich wäre das, die aktuellen Modelle sind schon eine Weile ohne Veränderungen auf dem Markt. Gegenwärtig bietet Apple verschiedene Generationen des Apple Pencil an. Der Apple Pencil 2 für das iPad Pro und iPad Air ist die modernere Variante, sie ist allerdings nicht abwärtskompatibel zur Original-Version, die am iPad und iPad Mini funktioniert.

Nun sind Hinweise auf eine mögliche neue Version des Apple Pencil aufgetaucht. Sie wurden von einem der bekannteren Leaker auf dem Kurznachrichtendienst Twitter verbreitet, der in der Vergangenheit bereits verschiedentlich zutreffende Prognosen zu neuen Produkten von Apple verbreitet hatte.

Dieser neue Apple Pencil würde sich rein äußerlich nur wenig vom aktuellen Modell des Apple Pencil unterscheiden, er erhielte lediglich ein Glossy-Finish zurück.

Bekommt der Apple Pencil 3 neue Funktionen?

Zudem könnte der Apple Pencil 3 eine überarbeitete Spitze bekommen. Welcher Sinn dahinter steckt, ist nicht klar, es kann aber spekuliert werden: So wurde Mitte letzten Jahres bekannt, dass Apple ein Patent beantragt und erteilt bekommen hat, das eine Technik beschreibt, mit der ein Apple Pencil genutzt werden könnte, um die Farben von Objekten in der Umgebung des Nutzers originalgetreu in digitale Projekte zu übernehmen, wie wir in einer damaligen Meldung berichtet hatten, eine überarbeitete Spitze könnte dieses Feature realisieren.

Alles in allem deutet vieles darauf hin, dass die Änderungen am Apple Pencil in der dritten Generation auf das Innenleben konzentriert sein werden. Ob und wann ein solcher neuer Stift in nächster Zeit auf den Markt kommt, etwa zum Start eines neuen iPad Pro 2021, ist indes völlig offen.

