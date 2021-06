Home Daybreak Apple Neue MacBooks am Montag? | AirTags bald Stalkingsicher? | iPad Pro 2021 getestet – Daybreak Apple

Guten Morgen zusammen! Kommt denn wohl tatsächlich am Montag schon ein neues MacBook Pro? Einige Analysten vermuten es, sicher wissen können wir das erst nächste Woche. Ich zumindest wüsste aber schon, wer sich dann bald einen neuen Mac bestellt. Damit willkommen zur Übersicht am Morgen.

In dieser kürzeren Ausgabe blicken wir zunächst auf die Gerüchte um ein neues MacBook Pro: Jon Prosser hatte darüber fantasiert und nun kommen gleichlautende Prognosen auch von einer deutlich seriöseren Quelle, hier die Infos. Da wächst doch die Hoffnung auf ein neues Modell oder vielleicht sogar zwei, zumindest aber werden wir am Montag iOS 15 in ersten Eindrücken kennen lernen.

Das iPad Pro 2021 im Review

Kollege Valentin hat sich das neue iPad Pro 2021 vorgenommen und einem ausführlichen Test unterzogen, der zeigt die Stärken, aber auch ziemlich deutlich die existierenden Schwächen des Konzepts iPad, hier geht’s zum Bericht.

Die AirTags sollen nicht mehr zum Stalking genutzt werden können

Ein sinnvolles Feature bringt Apple hinsichtlich seiner neuen AirTags: Die sollen eigentlich vor allem verlorene oder verlegte Gegenstände aufspüren, dummerweise können sie das auch mit Menschen machen – und die wollen das womöglich gar nicht unbedingt. Um dieser unerwünschten Nutzung entgegenzuwirken, hat Apple nun ein Update für die AirTags angekündigt, hier dazu mehr.

macOS Big Sur 11.5 hat eine neue Public Beta erhalten

Die zweite öffentliche Testversion ist jetzt auch für die freiwilligen Tester erhältlich, Beta 2 für die Entwickler war bereits zuvor erschienen.

Was wissen wir über den neuen Lautsprecher von Ikea?

Er wird gemeinsam mit Sonos entwickelt und zuletzt tauchten erste Details auf, hier dazu mehr.

Und damit wünsche ich euch einen entspannten letzten Arbeitstag und schon einmal ein entspanntes Wochenende.

