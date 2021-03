Home Daybreak Apple Neue iMacs und iPads | Apple Card entlastet | MagentaTV auf Apple TV – Daybreak Apple

Guten Morgen zusammen! Kommen bald neue iMacs? Und kommt bald ein neuer iMac? Wahrscheinlich – darum ging es gestern in Apple-Land. Außerdem: Die Apple Card diskriminiert keine Frauen – gute Sache, aber in Deutschland gibt es sie nach wie vor nicht. Damit willkommen zur morgendlichen Nachrichtenübersicht.

Das iPad Pro könnte bald kommen, alle Prognosen deuten darauf hin, wenn auch etwas später als zuvor erwartet. Ein neuer Hinweis auf den bevorstehenden Start des iPad Pro steckt in der Beta von iOS 14.5, dort wird ein Prozessor erwähnt, den es aktuell noch nicht in freier Wildbahn gibt, mehr dazu hier.

Neue iMacs kündigen sich auch an

Ähnlich läuft es mit den iMacs: Zwei neue Modelle kündigen sich in der jüngsten Beta von macOS Big Sur 11.3 an, die jüngst an die Entwickler verteilt worden ist. Welche Modelle neu aufgelegt werden, ist nicht klar, beziehungsweise es ist ziemlich klar, dass der iMac 21,5 Zoll und der iMac 27 Zoll in ihrer aktuellen Form abgelöst werden, aber nicht bekannt ist, wie die Spezifikationen der neuen iMacs lauten. Nur: Diese werden mit Apple Silicon kommen.

Die Apple Card diskriminiert keine Frauen

Im November letzten Jahres hatten wir darüber berichtet, dass die Apple Card bei der Vergabe der Kreditlimits möglicherweise Frauen schlechter stellt als männliche Antragsteller. Dafür verantwortlich gewesen wäre die ausgebende Bank Goldman Sachs, mit der Apple hier zusammenarbeitet, nur: Dem ist nicht so, befand nun die zuständige Aufsichtsbehörde in New York, mehr dazu hier.

Kurz gefasst

Was sonst noch wichtig war

Die Corona-Warn-App kann jetzt noch mehr, wenn auch nur ein wenig: Sie tauscht ab sofort auch Daten mit der entsprechenden App zur Kontaktverfolgung aus der Schweiz aus und wurde darüber hinaus an einigen Ecken ein wenig verbessert, mehr dazu hier. DAs nächste große Update nach Ostern ist aber noch deutlich interessanter.

MagentaTV kann jetzt auch auf dem Apple TV genutzt werden.

Das hat gedauert und gedauert und gedauert… aber jetzt ist MagentaTV der Deutschen Telekom auch auf dem Apple TV eingetroffen, hier die Details. Der Dienst kann inzwischen auch ohne Vertrag beim Magenta-Konzern für Festnetz oder Mobilfunk genutzt werden.

Apple TV+ setzt die Serie „Trying“ fort.

Es ist nicht so leicht, Eltern zu werden, das demonstriert die Serie auf Apple TV+ mit dem Titel „Trying“ eindrucksvoll. Wer es gegen alle Widerstände doch versuchen möchte, muss sich allerhand einfallen lassen. Die Zuschauer scheinen „Trying“ aber zu mögen, Apple hat nämlich inzwischen eine dritte Staffel bestellt.

Bevorzugt Apple sich selbst?

Zwar wurde kürzlich in Frankreich festgestellt, dass Apple seine neue Anti-Tracking-Vorgabe in die Tat umsetzen kann, doch in anderer Hinsicht bedeutet Apples Umgang mit Werbung in iOS womöglich einen Verstoß gegen die DSGVO. Eine Untersuchung wegen möglicher Diskriminierung von Wettbewerbern läuft gegenwärtig, hier die Details.

Damit darf ich euch einen entspannten Donnerstag wünschen und mich für heute verabschieden.

