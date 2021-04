Home Daybreak Apple Neue iMacs diese Woche? | iPhone 13 Pro mit 120 Hz? | Apple TV+ mit neuer Doku – Daybreak Apple

Guten Morgen zusammen! Diese Woche bringt also das erste Apple-Event im Jahr 2021. Wir werden wohl mit ziemlicher Sicherheit ein neues iPad Pro sehen. Aber, gibt es am Dienstag auch einen neuen iMac? Damit willkommen zur Übersicht am Montag.

Apples iMac 2021 könnte doch schon morgen vorgestellt werden. Das zumindest ist Gegenstand einiger wilder Spekulationen vom Wochenende, die sich auf die Einladung zur Spring-Keynote beziehen und über die wir euch hier berichtet hatten. Zuvor war allgemein davon ausgegangen worden, dass Apple die neuen iMacs erst im Herbst vorstellen wird. Die neuen Modelle kommen wohl mit Apple Silicon-Prozessoren.

Der kleine iMac wird langsam knapp

Für eine zumindest baldige Auffrischung des Lineups spricht auch, dass zumindest der kleine 21,5 Zoll-iMac aktuell nicht mehr ohne gewisse Lieferverzögerungen zu bekommen ist. Sowohl in den USA, als auch in Deutschland, rutschen Liefertermine für einige Konfigurationen bereits in den Mai hinein und eine Abholung im Apple Store ist vielfach gar nicht mehr möglich, mehr dazu hier.

Apple TV+ bekommt eine Dokumentation über Buckelwale

Wieder einmal ist es eine Doku, die Apple TV+ sich gesichert hat und wieder einmal ist es eine Produktion, die vermutlich toll gemacht und eindrucksvoll aussehen wird, für die aber wohl nur wenige ein Abo abschließen würden, hier haben wir weitere Details zum Thema.

Das iPhone 13 Pro kommt wohl mit LTPO-Displays

Apple wird dem iPhone 12 wohl ein neues Display spendieren. Hierbei kommt dem Vernehmen nach erstmals an einem iPhone ein LTPO-Display zum Einsatz. In den letzten Tagen hatten Analysten spekuliert, Apple könnte nur einem einzigen Modell des iPhone 13 die neue Technik mitgeben. Ein bekannter Branchenbeobachter hat hierzu aber bereits Entwarnung gegeben, mehr dazu hier.

Dennoch dürfte nur das iPhone 13 Pro das neue Panels und somit auch eine Bildwiederholrate von 120 Hz erhalten.

Damit verabschiede ich mich einstweilen und wünsche euch einen guten Start in die Woche.

