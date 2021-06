Home Deals Neu: Meross Smart Plug als Miniversion verfügbar

Neu: Meross Smart Plug als Miniversion verfügbar

So kurz vor der diesjährigen WWDC, wo wir hoffentlich auch für HomeKit ein paar Neuerungen sehen werden, stellt Meross neues Zubehör vor. Wir bringen euch auf den aktuellen Stand

Meross Smart Plug Mini

Über den Hersteller Meross müssen wir nicht groß reden. Kein anderer Hersteller hat in so kurzer Zeit solch ein Sortiment an HomeKit-Devices mit einem solch attraktiven Preis/Leistungsverhältnis auf den Markt gebracht. Speziell die Steckdosen gingen weg wie warme Semmel. Wollte man Kritik äußern, dann an der Größe des HomeKit-fähigen Zwischensteckers. Dem tritt Meross nun mit dem neuen Smart Plug Mini entgegen.

Mit einer quadratischen Fläche von 5,6 cm x 5,6 cm und einer Tiefe von 5,4 cm ist der neue Smart Plug Mini bedeutend kleiner als sein größerer Bruder. Die kompakten Abmessungen sind, soweit wir das beurteilen können, die einzigen Unterschiede. Das bedeutet, der neue Smart Plug Mini lässt sich via WLAN im 2,4 GHz-Frequenzband dank HomeKit-Zertifizierung nativ über die Home-App in HomeKit einbinden.

Dank der Seitentaste ist auch ein manuelles Ein- und Ausschalten möglich. Die Steckdose lässt sich natürlich auch über die separat erhältliche App des Herstellers bedienen, was im Alltag nicht notwendig ist. Für das Updaten der Firmware jedoch führt derzeit kein Weg an der Meross-App vorbei. An dieser Stelle müssen wir hinweisen, dass es eine Account-Pflicht gibt und die Daten gesammelt und ausgewertet werden.

Preise und Verfügbarkeit

Die neue Steckdose von Meross lässt sich wie gewohnt via Amazon bestellen. Als Einzelstück ist sie derzeit noch nicht verfügbar, der angebotene Viererpack ist preislich jedoch attraktiver. Vor allem, weil Meross wie üblich noch einen 20 %-Rabattcoupon zur Einführung springen lässt. Somit lässt sich der Smart Plug Mini im Viererpack statt der UVP von 63,99 € derzeit für knapp 51 € bestellen – macht pro Steckdose etwas mehr als 12,00 Euro.

* Bei den hier genutzten Produkt-Links handelt es sich um Affiliate-Links, die es uns ermöglichen, eine kleine Provision pro Transaktion zu erhalten, wenn ihr über die gekennzeichneten Links einkauft. Dadurch entstehen euch als Leser und Nutzer des Angebotes keine Nachteile, ihr zahlt keinen Cent mehr. Ihr unterstützt damit allerdings die redaktionelle Arbeit von WakeUp Media®. Vielen Dank!

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!