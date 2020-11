Home Sonstiges Netflix startet klassischen Fernsehkanal in Frankreich, wäre das was für euch?

Netflix startet klassischen Fernsehkanal in Frankreich, wäre das was für euch?

Netflix testet aktuell ein für den Streamingdienst völlig neues Programmformat: Ein linearer Fernsehkanal ist erstmals für Netflix-Kunden auf Sendung gegangen. Damit möchte Netflix ergründen, ob Kunden in Zukunft neben Serien und Filmen auf Abruf auch gerne klassisch berieselt werden wollen. Wie seht ihr das?

Netflix hat einen interessanten Feldversuch gestartet: Der Streamingdienst hat einen linearen Fernsehkanal ins Leben gerufen, also eine Station mit einem durchgängigen 24 Stunden-Programm. Dieser Netflix-Sender ist vorerst nur in Frankreich zu sehen und dort derzeit auch nur im Browser und noch nicht für alle Nutzer, wie aus Branchenberichten hervorgeht.

Netflix Direct, wie der Sender heißt, wird französische, internationale und US-amerikanische Serien und Filme ausstrahlen. Wie Netflix zum Start von Direct erklärt, habe man Frankreich nicht grundlos ausgewählt.

Lineares Fernsehen in Frankreich noch immer ausgesprochen reichweitenstark

Der französische Markt sei aktuell noch immer von einer großen Hinwendung zu klassisch linearem Fernsehen geprägt, so Netflix anlässlich seiner neuen Initiative. Dies könnte auch mit der Altersverteilung in Frankreich zusammenhängen, die einen besonders hohen Altersschnitt in der EU aufweist. Direct adressiere Zuschauer, die sich nicht immer aktiv für ein Programm entscheiden wollen oder können oder, um es positiver auszudrücken, sich durch ein Programm inspirieren lassen wollen.

Alle auf Direct gezeigten Serien und Filme sind Bestandteil des Netflix-Katalogs.

Ob vergleichbare Programme auch in anderen Märkten starten werden, ist noch offen. Wie findet ihr die Idee: Würdet ihr ein lineares Netflix TV als Ergänzung zum klassischen Katalog begrüßen?

