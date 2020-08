Netflix erhöht Preise in Österreich: Bald auch in Deutschland?

Netflix wird wieder einmal teurer. Doch kommen wir zuerst zur positiven Nachricht: Das Einstiegsabo bleibt mit 7,99€ unberührt. Bei den beiden anderen Optionen muss aber ab sofort tiefer in die Tasche gegriffen werden.

Unser Kollege Lukas aus dem beschaulichen und schönen Österreich hat es nicht leicht: Einige Dienste und Produkte von Apple lassen sich weder dort nutzen noch werden sie dort verkauft und nun dreht auch noch Netflix an der Preisschraube – hier gibt es nun alle Infos.

Wir nähern uns der magischen Grenze von 20,00€

Das Standard-Abo mit HD-Auflösung und zwei Streams gleichzeitig erhöht sich um einen Euro von 11,99€ auf nun insgesamt 12,99€. Merklich teurer wird hingegen das sogenannte Premium-Abo mit allem, was beim Streaming erst so richtig Spaß macht. Hier steigt der Preis um zwei Euro (was immerhin einer Preiserhöhung von 12,5% entspricht) von 15,99€ auf nunmehr 17,99€ – dafür gibt es dann auch 4K, Dolby Vision und Dolby Atmos.

Gestiegene Kosten machen Erhöhung unumgänglich

HD, Dolby Vision und Dolby Atmos machen die Produktionen immer teurer, das merkt auch Netflix. Zudem kommt der enorm hohe „Verschleiß“ an Serien dazu, die Netflix produzieren muss um dem Nutzern immer neue Inhalte bieten zu können. Deshalb war es eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis eine erneute Preiserhöhung kommt. Dies konnten die Kollegen von furturezone.at in Erfahrung bringen, was ein offizieller Sprecher von Netflix bereits im Laufe des Tages bestätigte.

Netflix bleibt mitunter teuerster Streaming-Dienst

Unschön ist, dass es innerhalb von eineinhalb Jahren nun die zweite Preiserhöhung ist, erst im April 2019 erhöhte der Streamingdienst seine Preise.

Mit dieser Preiserhöhung setzt sich Netflix weiter an der Spitze dieser unrühmlichen Liste fest, wenngleich Sky noch etwas teurer ist. Angesichts des sehr speziellen Angebotes klammern wir dies aber aus, da die Inhalte nicht direkt vergleichbar sind. Vor allem im Hinblick auf den derzeitigen Wettbewerb überrascht dieser Schritt, denn die ärgsten Wettbewerber sind dramatisch günstiger.

Unangefochtener Preiskönig ist Apple TV+ mit monatlich 4,99€, wobei hier noch kein Kunde sein kostenfreies Jahr ausgeschöpft haben dürfte. Als klarster Sieger im Bereich Preis/Leistung muss man hier Disney+ nennen. Für gerade einmal 6,99€ (Kunden der Telekom bekommen den Dienst sogar nur für 5,00€) bekommt man alle Inhalte in 4K, Dolby Vision und Dolby Atmos und das auf bis zu vier Geräten gleichzeitig. Nur noch mal zum Vergleich: Netflix verlangt hier 11,00€ mehr.

Last but not least wäre da Amazon mit Prime Video zu nennen, welcher mit monatlichen 7,99€ zu Buche schlägt, im Jahresabo wird es auch hier nochmal etwas günstiger. Andere Wettbwerber wie Time Warner sind indes noch gar nicht auf dem Markt vertreten, dürften aber zum Start die Preisgrenze von Netflix deutlich unterbieten.

Was bedeutet das für den deutschen Markt?

Kurz gesagt, nichts Gutes. Der österreichische und der deutsche Markt sind gar nicht so unterschiedlich, weshalb wir über kurz oder lang auch hierzulande die Preisanpassungen verpasst bekommen. Zwar ist bekannt, dass Netflix immer mal wieder mit verschiedenen Preisen experimentiert, doch ein ähnliches Prozedere war auch bei der letzten Preiserhöhung zu beobachten – mit bekanntem Ausgang.

