Navigon überrascht Altnutzer noch einmal mit frischen Karten

Navigon beglückt seine verbliebenen Nutzer noch einmal mit einem Karten-Update. Es wird sowohl für Kunden der Kaufversion, als auch für Nutzer der kostenlosen Telekom Select-Edition zur Verfügung gestellt, die Mobilfunkkunden des Magenta-Konzerns früher verwenden konnten. Die Versorgung des abgewickelten Navigationsprodukts für Smartphones endet in diesem Jahr.

Navigon, einige werden sich vielleicht daran erinnern, war einmal ein Flaggschiff der mobilen Navigation. Seine große Stärke bestand in der Offline-Verfügbarkeit der Karten, was auch die Navigation ohne Mobilfunkempfang oder verfügbares Datenvolumen ermöglicht hatte. Allerdings wurde das Ende von Navigon am Smartphone schon vor Jahren beschlossen, Apfelpage.de berichtete damals ausführlich. Grund für das Aus war der gestiegene Druck durch Offboard-Lösungen wie Google oder Apple Maps. Doch die Versorgung mit karten ging vorerst weiter, wenn auch mit gebremstem Tempo. Im App Store findet man die Apps von Navigon schon lange nicht mehr. Nun ist noch einmal ein Karten-Update von Navigon erschienen.

Navigon mit Karten von Q2 2020

Wer die Navigon-App noch auf seinem iPhone hat, wird bei ihrem Aufruf eine verfügbare Aktualisierung der karten angezeigt bekommen. Ausgeliefert wird FreshMaps Q2 2020. Ursprünglich erschienen die Updates der Karten mehr oder weniger quartalsweise, zuletzt konnte davon nicht mehr die Rede sein.

Die Karten von Q2 2020 können alle Kunden der Vollversion sowie Kunden der Telekom-Select-Edition nun herunterladen. In diesem Jahr endet die Unterstützung von Navigon am Smartphone endgültig, möglicherweise wird es vorher noch ein letztes Karten-Update geben.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!