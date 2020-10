Home Hardware Nuki Smart Lock 2.0 nun günstiger und in limitierter Version

So vielfältig das Angebot für HomeKit mittlerweile bei Leuchtmitteln, Steckdosen und Co. auch ist, bei smarten Türschlössern gibt es bedeutend weniger Anbieter. Einer davon ist der Anbieter Nuki, der vor allem mit seinem Smart Lock 2.0 richtig erfolgreich am Markt ist. Der langanhaltende Erfolg ist für das Unternehmen nun Grund, eine Preisanpassung vorzunehmen.

Ab sofort günstiger

Mittels eigener Pressemitteilung verkündete Nuki, dass man ab sofort das Smart Lock 2.0 um 30,00€ von 229,00€ auf nun nur 199,00€ im Preis senken werde. Das betrifft nicht nur das Smart Lock 2.0, sondern auch alle damit angebotenen Bundles. Diese Preissenkung ist bei allen relevanten Händlern – neben Nuki selbst – auch schon entsprechend eingepflegt worden, teilweise jedoch leicht höher. Bei tink.de bekommt ihr die Geräte am billigsten!

Limited White Edition kommt

Daneben kündigt Nuki noch eine neue Version seines Smart Lock 2.0 an und scheint damit auf die Kunden zu hören. Diese haben sich schon seit Ewigkeiten eine weiße Edition gewünscht, und Nuki liefert nun. Diese hört auf den Namen „Limited White Edition“, bietet die gleichen Ausstattungsmerkmale und kann ab sofort vorbestellt werden.

Allerdings muss erwähnt werden, dass sich Nuki die limitierte Edition auch gut bezahlen lässt – satte 100,00€ Aufpreis müsst ihr für die Version in Weiß zahlen. Somit kostet die Limitied White Edition also 299,00€, derzeit gibt es aber noch einen Rabattcode, mit dem Ihr den Preis um 30,00€ senken könnt. Gebt bei der Bestellung einfach folgenden Code ein:

30€ Rabatt mit REFPZNQWR9PV4

Wer das Nuki 2.0 in der limtierten Edition haben möchte, sollte schnell sein. Die Bezeichnung sowie die Pressemitteilung von Nuki lassen darauf schließen, dass der Hersteller diese Variante nicht dauerhaft anbieten will, sondern nur ein bestimmtes Kontingent produziert hat.

