Nachgereicht: Neuer Fire TV Stick jetzt verfügbar und mehr

Letze Woche stellte Amazon seine neuen Produkte vor. Wir haben euch hier davon berichtet. Den neuen Fire TV Stick könnt ihr ab sofort bei Amazon bestellen. Wir fassen noch einmal kurz zusammen was euch erwartet. Zudem haben wir noch ein paar interessante Angebote für euch entdeckt, die wir euch auch zeigen möchten.

Fire TV-Stick Lite

Starten wir mit der Lite Version. Streaming in FullHD ist möglich und über HDMI-Passthrough ist zudem Dolby Audio möglich. Preislich liegt der Fire TV Stick Lite bei unter 30 €. Gesteuert wird der Stick per Alexa, TV Steuerungstasten sind keine zu finden. Wenn ihr uns fragt, dann lohnt sich eher die Mehrinvestition in den Fire TV Stick, aber der Vollständigkeit halber wollten wir euch die Lite Version nicht vorenthalten ;).

Wir stellen vor: Fire TV Stick Lite mit Alexa-Sprachfernbedienung Lite (ohne TV-Steuerungstasten) | 2020

Hersteller: Amazon

Preis bei amazon* : Hersteller: AmazonPreis bei amazon* : 29,23 EUR



Fire TV Stick 3. Generation

Für einen Aufpreis von 10 Euro bekommt ihr den Fire TV Stick der 3. Generation, dieser unterstützt DOlby Atmos Audio. Zudem ist er mit Steuerungstasten ausgestattet, was eine Steuerung auch ohne Alexa ermöglicht.

Der neue Fire TV Stick mit Alexa-Sprachfernbedienung (mit TV-Steuerungstasten) | Dolby Atmos-Klang | 2020

Hersteller: Amazon

Preis bei amazon* : Hersteller: AmazonPreis bei amazon* : 38,97 EUR



Amazon Angebote auf Zeit:

Soundcore Infini Pro 2.1 -20 %

Wer noch auf der Suche nach einer Soundbar ist, der kann derzeit 40 € einsparen.

Soundcore Infini Pro 2.1 Channel Soundbar mit Dolby Atmos & integrierte Subwoofer, starker TV Surround-Sound mit 4K HDR Pass-Through, HDMI Arc, Bluetooth 5, für kabelloses Audio-Streaming

Hersteller: Anker

Preis bei amazon* : Hersteller: AnkerPreis bei amazon* : 159,99 EUR



Bose Portable Smart Speaker -33 %

Bei diesem zeitlich begrenzten Angebot könnt ihr aktuell 91,95 € einsparen.

Bose Portable Smart Speaker – mit integrierter Alexa-Sprachsteuerung, in Schwarz

Hersteller: BOSE

Preis bei amazon* : Hersteller: BOSEPreis bei amazon* : 278,00 EUR



Bose portable Ladeschale -9 %

Bose Portable Home Speaker Ladeschale, Schwarz

Hersteller: BOSE

Preis bei amazon* : Hersteller: BOSEPreis bei amazon* : 27,28 EUR



