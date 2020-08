Nachgereicht: Meross mit neuer HomeKit-Doppelsteckdose

Wir wollen uns gar nicht über die wahre Produktflut an HomeKit-fähigen Geräten beschweren, allerdings geht da manchmal etwas unter. Einer der zurzeit fleißigsten Hersteller ist dabei Meross. Der Hersteller, der in kurzen Abständen eine Außensteckdose und Einzelsteckdosen für HomeKit auf den Markt brachte, bietet nun für den Innenbereich auch eine Doppelsteckdose an.

Doppelsteckdose von Meross

Diese ist als Schukostecker designed, was an sich schon etwas ungewöhnlich ist. Die hiesigen Zulassungsbehörden sind sich mit der Handhabung nicht ganz einig, was diverse Mitbewerber zum Rückzug veranlasste. Die Doppelsteckdose verfügt über WLAN im 2,4 GHz, was schnelle Schaltzeiten innerhalb von HomeKit zufolge haben dürfte. Einmal eingebunden lässt sich die Steckdose dann anschließend auch mit Siri steuern. Wie bei den Einzelsteckdosen bietet auch die Doppelsteckdose einen Schalter zum manuellen Schalten der Steckdosen an.

Zusätzlich lässt sich die Doppelsteckdose auch via Amazon Alexa oder dem Google Assistant steuern, hierzu braucht es neben der App auch ein Benutzerkonto für Meross sowie das entsprechende Benutzerkonto von Alexa oder dem Google Assistant.

Preise und Verfügbarkeit

Die Doppelsteckdose von Meross lässt sich seit etwas mehr als einer Woche zu einer UVP von 28,99€ bestellen, was auch hierfür einer der günstigsten Preise ist. Außerdem bietet der Hersteller noch in regelmäßigen Abständen einen Rabattcode an, aktuell lassen sich 10% sparen.

Die Verarbeitungsqualität dürfte auf dem Niveau der Einzelsteckdosen liegen und somit solide sein. Allerdings gilt es zu beachten, dass die Doppelsteckdose wie die Single-Steckdose des Herstellers kein Energy Monitoring anbietet.

