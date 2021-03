Home Featured Nachgefragt: Das sagt O2 zu stummen Anrufen am iPhone

Kunden von O2 klagten zuletzt häufiger über stumme Anrufe am iPhone. In diesen Fällen konnte der Angerufene nichts hören oder umgekehrt. Auch ein Update der Netzbetreibereinstellungen konnte nicht für alle Nutzer Abhilfe schaffen. Wir haben bei O2 nachgefragt, wie man dort das Problem sieht.

Zuletzt kam es über geraume Zeit zu Problemen im Netz von O2, die sich in der Hauptsache auf iPhone-Nutzer beschränkten, wie wir in einer früheren Meldung berichtet hatten. Vor allem schienen Besitzer des iPhone 12 betroffen zu sein, wir erhielten aber auch Berichte über andere betroffene Modelle. Hierbei war der Angerufene nicht in der Lage, den Anrufer zu hören oder umgekehrt. In manchen Fällen konnten auch beide Gesprächspartner einander nicht hören. Ein erneuter Rufaufbau half, das Problem in einigen Fällen zu lösen.

Nachgefragt: Das sagt O2 zu dem Problem

Wir haben bei O2 nachgefragt, wie man dort auf die anhaltenden Probleme reagiert, nachdem auch ein Update der Netzbetreibereinstellungen das Problem nicht für alle Nutzer gelöst hat.

Ein Sprecher des Unternehmens sagte hierzu nun:

Seitdem Apple am 8. März das Netzbetreiber-Update für Telefónica Kunden (o2-de 45.1) zur Verfügung gestellt hat, erkennen wir mit der Verbreitung dieses Updates auf den Endgeräten unserer Kunden den Rückgang sogenannter ‚Silent Calls‘. Davon hatten zuvor einige Kunden berichtet, die ein Endgerät aus der Apple iPhone12 Familie nutzen. Nach der Installation des Netzbetreiber-Updates von Apple ist ein Neustart des Smartphones notwendig, damit das Problem nicht mehr auftritt. Wir stehen darüber hinaus weiter mit dem Hersteller Apple in Verbindung, falls weitere Maßnahmen notwendig werden sollten.

Kunden sollten prüfen, ob sie bereits die Netzbetreibereinstellungen mit der Version 45.1 installiert haben. Hierzu muss der Punkt „Info“ in den Einstellungen > Allgemein aufgerufen werden. Sofern das Update noch nicht installiert ist, kann es so auch eingespielt werden.

Es ist nicht klar, wann O2 und Apple das Problem mit stummen Anrufen, das offenbar noch immer für einige Nutzer besteht, endgültig aus der Welt schaffen wird. Betroffene Nutzer sollten die Problematik erneut O2 über die sozialen Medien oder die Kundenberatung in Erinnerung rufen.

