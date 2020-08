Nach iPhone-Vorbild: Kommt eine günstige Apple Watch SE mit aktueller Technik?

Das iPhone SE war Apples erfolgreiche Initiative, die hochpreisigen iPhones auch für preisbewusstere Kunden attraktiv zu machen. Diese Strategie wendet Apple womöglich bald auch bei der Apple Watch an, mit ganz ähnlichen Vorzeichen: Eine Apple Watch SE mit einem alten Design, aber aktueller Technik, könnte im kommenden Frühjahr erscheinen.

Apple plant möglicherweise, eine bereits beim iPhone erfolgreich angewandte Strategie auch bei der Apple Watch fortzusetzen. Eine Apple Watch SE soll in Vorbereitung sein, das geht aus Leaks hervor, die vor kurzem im Netz auftauchten.

Wie aus entsprechenden Äußerungen hervorgeht, die auf dem Kurznachrichtendienst Twitter verbreitet wurden, plant Apple eine solche Apple Watch SE für den kommenden März. Sie könnte zu den selben Einstiegspreisen wie die Apple Watch Series 3 auf den Markt kommen, die aktuell das günstigste Modell im Lineup ist.

Apple Watch SE

– Old design

– Replacement of Series 3

– S6 & W4 chip

– All 16GB

– Only Aluminium model

– Digital Crown with haptic feedback?

– Bluetooth 5.0

– international SOS calling (only cellular model)

– Coming next March

– Same prices as Series 3 pic.twitter.com/AV3IApxvnH

— Komiya (@komiya_kj) August 16, 2020