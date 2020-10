Nach 24 Stunden: Wie sind eure Eindrücke von iOS 14.2 / iPadOS 14.2 Public Beta 3?

Apples Public Beta 3 von iOS 14.2 und iPadOS 14.2 ist jetzt ziemlich genau 24 Stunden alt – Anlass für uns, uns nach euren Erfahrungen mit der aktuellen öffentlichen Testversion zu erkundigen: Läuft sie zufriedenstellend stabil oder treten noch gravierende oder zumindest aber nervige Probleme auf und wenn ja, welche?

Inzwischen steht die dritte öffentliche Beta von iOS 14.2 und iPadOS 14.2 auch für freiwillige Tester zur Verfügung. Ungefähr 24 Stunden ist es jetzt her, dass Apple die Public Beta aktualisiert hat. iOS 14.2 und iPadOS 14.2 Public Beta 3 werden ein wenig nach der Freigabe der dritten Beta für registrierte Entwickler an die interessierte Öffentlichkeit gegeben. Zwei Wochen zuvor wurde die zweite Runde der Testung gestartet.

Wir wollen an der Stelle einmal die Gelegenheit nutzen, euch zu fragen, wie die aktuelle Public Beta läuft. In der Regel sollten die ärgsten Probleme in einer Beta 3 behoben sein, andererseits dürften erfahrungsgemäß noch einmal in etwa so viele Betas folgen, wobei mancher Beta-Lauf früher abgeschlossen wurde und mancher länger dauerte.

Bemerkt ihr aktuell noch Unregelmäßigkeiten mit Public Beta 3 von iOS 14.2 und iPadOS 14.2: Diese könnten in einer geringeren Akkulaufzeit, App-Abstürzen oder Darstellungsproblemen bestehen. Auch Probleme im Zusammenspiel mit der Apple Watch sollen weiterhin vorkommen, wobei hier auch die jeweilige watchOS-Version relevant ist.

iOS 14.2 und iPadOS 14.2 bringen neues Shazam-Feature

Apple bringt mit iOS 14.2 und iPadOS 14.2 nicht nur neue Emojis, sondern auch ein neues Feature für das Kontrollzentrum. Shazam kann nun dort platziert werden, Songs können dann mit nur einem Klick erkannt werden.

Weiter werden die Darstellungen der Wiedergabe- und AirPlay-Kontrollen ein wenig optimiert und das Watch-Icon überarbeitet.

iOS 14.2 und iPadOS 14.2 Public Beta-Versionen können kostenlos getestet werden. Hier könnt ihr euch für das Public Beta-Programm anmelden und weitere Informationen erhalten.

-----

