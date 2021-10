Home iPhone Mögliches Falt-iPhone: Aktualisiertes Patent zeigt mehr Details

Bereits vor ein paar Monaten hat Apple ein Patent für ein faltbares iPhone angemeldet. Nun hat der Konzern dieses aktualisiert, wodurch das darin verborgene Konzept etwas eindeutiger dargestellt wird. Prinzipiell handelt es sich dabei um ein faltbares iPhone mit einem Schiebegehäuse und einem flexiblen Display.

Im Kern ist das Grundkonzept des Patents das gleiche geblieben. Wie Apple in der Patentanmeldung schreibt, diene eine Falt-Funktion in einem iPhone dazu, die Displaygröße zu erweitern und gleichzeitig die Handlichkeit des Smartphones zu wahren.

Für Apple bedeutet dies, dass das Display entweder ausgeklappt oder geöffnet werden kann, um ein zuvor verstecktes Display sichtbar zu machen. Diese kurze Beschreibung sowie alle Zeichnungen, die damit einhergehen, wurden von der Originalversion des Patents übernommen.

Konzept weniger vage

Was neu ist, sind allerdings mehr Details bei der Umsetzung. Während in der Originalversion noch vage von zwei gegenüberliegenden Displays die Rede ist, beschreibt die aktualisierte Version ein Gerät mit einem Gehäuse, das so konfiguriert sei, dass es sich zwischen einem ausgeklappten und einem geschlossenen Zustand bewegen könne.

Dabei soll ein Teil eines flexiblen Displays im Gehäuse selbst untergebracht werden, wenn sich dieses im geschlossenen Zustand befindet. In diesem Fall könne das flexible Display einen oder mehrere Biegungen haben.

Gleichzeitig wurden manche Details auch wieder entfernt. So beinhaltete das Konzept zuvor einen Abschnitt, in der ein flexibles Substrat erwähnt wurde, das eine Reihe von Bildpunkten tragen sollte. Dieser Abschnitt wurde nun wieder entfernt.

Unklar ist, ob die Neuerungen in diesem Patent auf den Ergebnissen basieren, die Apple durch eigene Tests erlangen konnte. Dennoch steht fest, dass dieses Konzept sich in absehbarer Zeit womöglich zu einem Produkt entwickeln könnte.

