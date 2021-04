Home Deals Mobilfunkdeal: iPhone 12 Pro im Vodafone-Netz mit 70 GB Daten und 5G

Das Wochenende lässt sich hervorragend zum Aufstöbern von Angeboten nutzen. Das haben wir natürlich schon für euch getan und einen recht interessanten Mobilfunkdeal entdeckt. Dieser bietet ein monatliches Datenvolumen von 70 GB im 5G-Netz von Vodafone und ist zudem auch noch bezahlbar. Schauen wir uns den Tarif im Detail an.

Vodafone Smart XL mit dem iPhone 12 Pro und 128 GB

Vodafone bietet bekanntlich ein D-Netz an, dementsprechend sollte ein guter Empfang in nahezu allen Ecken der Republik gewährleistet sein. Das Wichtigste an einem Tarif mit einem Smartphone ist aber das Datenvolumen und hier werdet ihr nicht enttäuscht: Gleich satte 70 GB stehen dem Nutzer im Vodafone Smart XL pro Monat zur Verfügung und das mit einer Geschwindigkeit von 500 Mbit/s.

Abgerundet wird das mit einer Allnet-Flat für Telefonie und SMS in alle deutschen Netze, ausgenommen Sonder- und Servicerufnummern. Als Startinvestition kommen der einmalige Anschlusspreis in Höhe von 39,99€ sowie der Zuzahlungspreis für das iPhone 12 Pro in Höhe von 99,00€ dazu:

Vodafone Smart XL f. monatlich 59,99€*, dafür gibt es folgenden Leistungen

70 GB Datenvolumen im 5G-Netz

Allnet-Flat Telefonie

Allnet-Flat SMS

iPhone einmalig 99,00€ Zuzahlung

Anschlusspreis 39,99€

Das Angebot wird über Sparhandy.de bereitgestellt und ist bis einschließlich 20. April 2021 verfügbar. Schnell sein lohnt sich also. Wir vom Team Apfelpage wünschen viel Spaß mit dem Deal und ein schönes Wochenende.

*Alle aktuellen Konditionen könnt Ihr im Bezug auf den Tarif in diesem PDF nachschlagen.

