Mobilfunkdeal: iPhone 12 im Vodafone Smart XL mit 30 GB für einmalig 79,00€

Das Sommerloch ist in vollem Gange, alle machen Urlaub, aber wir halten hier die Stellung und versorgen euch auch dieses Wochenende wieder mit einem schicken Mobilfunkdeal. Über sparhandy.de könnt ihr heute ein iPhone 12 in einem richtig attraktiven Tarif für unter 39,99 € mitnehmen.

Vodafone Smart XL mit 30 GB

Das iPhone 12 sollte hinlänglich bekannt sein, ihr könnt das Gerät in dem Tarif mit 64 GB mitnehmen. Kommen wir lieber zum Tarif (Affiliate-Link) selbst. Der beinhaltet eine Datenflat mit gleich satten 30 GB im D-Netz von Vodafone mit 5G. Dazu gibt es eine Telefonie-Flat in alle deutschen Netze sowie eine SMS-Flat in alle Netze. Realisiert wird der Tarif über sparhandy.de und es gibt noch ein Jahr Apple TV+ dazu. Anbei einmal alle relevanten Details:

Vodafone Smart XL

30 GB Datenflat mit 5G (max. 500 Mbit/s)

Allnet-Flat Telefonie in alle dt. Netze

Allnet-Flat SMS in alle dt. Netze

EU-Roaming inklusive

iPhone 12 mit 64 GB für einmalig 79,00€ Zuzahlung

monatlicher Grundpreis effektiv von 37,99€

einmaliger Anschlusspreis 39,99

Anmerkung

Der Tarif hat einen Grundpreis von 46,99€, was auch so in der Rechnung ausgewiesen wird. Ihr bekommt aber über die Vertragslaufzeit von 24 Monaten einen monatlichen Rabatt von 5,00e gutgeschrieben. Zusätzlich bekommt ihr ein Startguthaben von 100,00€ gutgeschrieben. Das ergibt in Summe eine effektive Grundgebühr von 37,99€. Wichtig ist, dass der Rabatt von 5€ nach 24 Monaten ausläuft. Ab dem 25. Monat liegt der Grundpreis bei den erwähnten 46,99€, vergesst also die rechtzeitige Kündigung nicht.

