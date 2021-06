Home Deals Mobilfunkdeal: 20 GB LTE + Allnet-Flat als SIM-only für monatlich 12,99 Euro

Mobilfunkdeal: 20 GB LTE + Allnet-Flat als SIM-only für monatlich 12,99 Euro

Eigentlich hatten wir diese Woche schon zwei Tarifangebote, dieses ist aber zu gut, um es euch zu verschweigen. Denn es passt nicht nur für alle, die sich gestern das iPhone 12 im Angebot gekauft haben, man kann so günstig jedes Gerät abdecken.

Mobilcom-Debitel o2 Free M Rabatt

Der SIM-only-Tarif o2 Free M Rabattwird über Mobilcom-Debitel realisiert und bietet ein Datenvolumen von 20 GB im LTE-Netz an. Darüber hinaus gibt es noch eine Allnet-Flat Telefonie in alle deutschen Netze. Auch eine SMS-Flat in alle dt. Netze ist inkludiert. Das Ganze kostet euch gerade einmal 12,99 € und ist somit ein wirklich nettes Angebot.

Mobilcom-Debitel o2 Free M Rabatt

20 GB Datenflat im LTE-Netz mit maximal 225 Mbit/s

Allnet-Flat Telefonie alle dt. Netze

Allnet-Flat SMS alle dt. Netze

EU-Roaming inklusive

monatlicher Grundpreis 12,99€

KEIN Anschlusspreis

Anmerkung

Der Tarif hat eine Laufzeit von 24 Monaten. Das ist insofern wichtig, da der Grundpreis von 12,99€ nur für die ersten zwei Jahre gilt. Ab dem 25. Monat steigt der Grundpreis um 100 % auf 23,99€ an. Bitte beachtet also die Kündigungsfrist, um rechtzeitig zu kündigen.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!