Home Deals Mobilfunkdeal: 12 GB LTE-Daten für 9,99€ und monatlich kündbar

Mobilfunkdeal: 12 GB LTE-Daten für 9,99€ und monatlich kündbar

Das Wetter wird die nächsten Tage hervorragend, lange Tage im Park mit Freunden beim Grillen sind also vorprogrammiert. Da sollte auch dem Datenvolumen nicht so schnell die Puste ausgehen und wir haben dafür einen äußerst attraktiven Deal für euch.

DH Allnet Flat 12 GB LTE Flex

Der Online-Händler DeinHandy bietet heute einen Highlight-Tarif an: Der DH Allnet Flat 12 GB LTE Flex bietet den Kunden ein monatliches Datenvolumen von 12 GB im LTE-Netz mit einer maximalen Download-Geschwindigkeit von 50 Mbit/s an. Dazu gibt es eine Allnet-Flat Telefonie und Allnet-Flat SMS in alle deutschen Netze an. Und das Ganze kostet gerade einmal 9,99 €. Aber das Beste daran ist die monatliche Kündigungsfrist.

DH Allnet-Flat 12 GB LTE Flex

12 GB Daten mit LTE-Geschwindigkeit

Allnet-Flat Telefonie

Allnet-Flat SMS

monatlich kündbar

Zusätzliche Informationen

Der Tarif wird im Netz von Telefonica/o2 realisiert. Ihr solltet den Tarif aber maximal 24 Monate nutzen, ab dem 25. Monat erhöht sich die monatliche Grundgebühr, nämlich auf 19,99 €.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!