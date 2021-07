Home Deals Mobilfunk-Deal: iPhone 12 im Vodafone Smart XL für monatlich 39,99€

Es ist Sommer und eigentlich Urlaubszeit. Doch angesichts der aktuellen Lager hat sich der Eine oder Andere den Urlaub überlegt und verzichtet darauf. Dann sollte man sich auch einmal etwas gönnen und aktuell gibt es da einige Angebote im Mobilfunk – wie das iPhone 12 im Vodafone Smart XL für nur 39,99 € pro Monat. Wir klären auf, was es mit dem Deal auf sich hat.

Mobilfunkdeal

Über das iPhone 12 verlieren wir nicht mehr allzu viele Worte, das Gerät ist hinlänglich bekannt, Widmen wir uns also direkt dem Tarif (Affiliate-Link). Dieser wird via Sparhandy im Netz von Vodafone realisiert, eine gute Netzabdeckung sollte also gewährleistet sein. Allnet-Flat für das Telefonieren und Schreiben von SMS gehört zum guten Ton, kommen wir also zum Datenvolumen. Gleich satte 30 GB mit maximaler Geschwindigkeit von bis zu 500 Mbit/s stehen Euch monatlich zur Verfügung, sowohl in LTE als auch, wenn verfügbar, in 5G. Anbei einmal die Tarifdetails:

iPhone 12 im Vodafone Smart XL

iPhone 12 mit 64 GB für einmalig 79,00 € Zuzahlung

Datenflat mit 30 GB pro Monat mit bis zu 500 Mbit/s

Allnet-Flat Telefonie

Allnet-Flat SMS

EU-Roaming

3 Monate Apple TV+ gratis als Zugabe

monatlicher Grundpreis 39,99 €

einmaliger Anschlusspreis 39,99 €

24 Monate Vertragslaufzeit

Anmerkung

Regulär kostet der Tarif 46,99 €, für die Vertragslaufzeit bekommt Ihr also einen Rabatt in Höhe von 7,00e gutgeschrieben. Beachtet bitte dementsprechend, dass sich Grundgebühr und Rechnungsbetrag unterscheiden, Ihr zahlt in den ersten 24 Monaten 39,99 €. Der Rabatt läuft ab dem 25. Monat aus, vergesst also nicht, rechtzeitig zu kündigen.

