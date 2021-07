Home Apps Mmhmm: Evernote-Erfinder gründete neuen Video-Chat-Dienst

Mmhmm: Evernote-Erfinder gründete neuen Video-Chat-Dienst

Verfasst von David Haydl // 9. Juli 2021 um 08:06 Uhr // Apps // // 1 Kommentar

2007 gründete Phil Libin Evernote, welches heute noch immer mehr oder weniger erfolgreich ist. Nun arbeitet er an Mmhmm, einem neuartigen Video-Chat-Dienst.

Aufgrund der Pandemie fanden im Laufe der letzten eineinhalb Jahre immer mehr Videotelefonate statt. Dienste wie Zoom, Google Meet oder Microsoft Teams wurden immer wichtiger und beliebter. Jetzt gesellt sich hier ein weiterer Service hinzu, der den Markt aufmischen will und mittlerweile sogar schon 100 Millionen US-Dollar von Investoren erhielt.

Die Rede ist von Mmhmm – ja, der Name ist tatsächlich legal und anerkannt. Der Chef der dahinterstehenden Firma ist Phil Libin, welcher vor rund 10 Jahren Evernote erschuf und schon immer eine Firma so benennen wollte. Evernote ist wiederum eine Notiz-App, die auf allen heutzutage gängigen Betriebssystemen läuft. Noch heute ist die App verfügbar, auch wenn es im Laufe der Jahre diverse Höhen und Tiefen gab.

Was macht Mmhmm so besonders?

Das Projekt steckt noch in den frühen Anfängen, derzeit kann die Anwendung unter Windows oder macOS zusätzlich zu Zoom und Co. genutzt werden. In den kommenden Wochen soll allerdings auch eine passende Version für das Smartphone herauskommen.

Das Ziel des neuen Services ist es laut Bloomberg, Videokonferenzen persönlicher zu machen. So ist es etwa möglich, dass der Sprecher bei einer Präsentation weiter vor seinen Folien redet. Das soll dann in etwa so wie bei einer Nachrichtensendung aussehen. Diese Präsentationen können auf Wunsch gleich in der App erstellt werden, wobei man sie auch aus den bekannten Tools zum Erstellen von Präsentationen importieren kann.

Darüber hinaus wurden viele Features, die die Interaktion mit Teilnehmern eines Calls vereinfachen sollen, eingebaut. So können diese beispielsweise Videos aufnehmen, die der Referent dann zu einem passenden Zeitpunkt einspielen kann. Das ist besonders dann praktisch, wenn man eine Frage stellen will, ohne dass der Vortrag gestört wird.

Der Ansatz von Mmhmm wirkt modern und fortschrittlich. Allerdings ist der Markt für Videokonferenzdienste bereits recht gesättigt und es muss sich zeigen, ob hier noch Platz für eine weitere Lösung ist.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!