Mit reparierter Entsperrung per Apple Watch: iOS 15.1 Beta für Public Beta-Tester verfügbar

Apple hat gerade eben die iOS 15.1 und iPadOS 15.1 Beta 2 auch für die freiwilligen Tester zur Verfügung gestellt. Die Beta für die registrierten Entwickler war bereits gestern Abend aktualisiert worden. Das Update wird unter anderem den Bug bei der Entsperrung des iPhones per Apple Watch beheben.

Apple hat heute Abend die aktuelle Beta von iOS 15.1 und iPadOS 15.1 auch für freiwillige Tester zur Verfügung gestellt. Die neue Public Beta kann damit ab sofort von allen interessierten Testern geladen und installiert werden. Die Voraussetzung hierfür ist, dass das passende Profil auf dem iPhone oder iPad installiert ist.

Die Teilnahme am Public Beta-Programm ist kostenlos nach einer einmaligen Anmeldung mit der eigenen Apple-ID möglich, hier könnt ihr euch bei Apple anmelden.

iOS 15.1 repariert Bug mit Entsperrung per Apple Watch

Apple wird mit dem Update auf iOS 15.1 und iPadOS 15.1 den Bug reparieren, der aktuell am iPhone 13 und teils auch anderen Geräten verhindert, dass das iPhone per Apple Watch entsperrt wird, Apfelpage.de berichtete. Wie sich in der Beta 2 für registrierte Entwickler zeigt, die seit gestern Abend verfügbar ist, ist dieser Bug bereits behoben, wie wir heute berichtet hatten. Wer der Beta so weit vertraut, kann sich nun die Public Beta bereits jetzt laden, um diese Funktionalität zurückzugewinnen.

Wann iOS 15.1 und iPadOS 15.1 für alle Nutzer veröffentlicht werden wird, ist nicht bekannt. Das Update bringt auch SharePlay, das eigentlich bereits mit dem Start von iOS 15 verfügbar sein sollte.

