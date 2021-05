Mit 200W: Xiaomi lädt Handyakkus in 3 Minuten auf 50%

In einem Video zeigt der chinesische Smartphonehersteller seine neue Ladetechnologie, mit der sich ein 4000 mAh starker Smartphoneakku in 3 Minuten zu 50 Prozent und in nur 8 Minuten zu 100 Prozent aufladen lässt.

Xiaomi ist bekannt dafür, die Grenzen des technisch Möglichen gerne auszuloten. Der neuste Streich wird im Bereich der Akkutechnologie gespielt. Getestet wurde das neue Hyper Charge an einem Prototyp des Models Xiaomi Mi 11 pro. Dieses wurde jedoch modifiziert, das normale Modell auf dem Markt ist mit 5000 mAh ausgestattet, jenes im Video lediglich mit 4000.

Die enorme Ladeleistung wird kabelgebunden dank 200W realisiert. Somit wird das unglaublich schnelle Aufladen in nur 8 Minuten ermöglicht. Die Hälfte des Akkus ist jedoch schon nach 180 Sekunden voll. Die Variante mit Wireless Charging hat immerhin 120W und lädt das Handy in 7 Minuten auf 50 % und in 15 Minuten ganz auf.

Mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht. Dass die Akkus nach wenigen Monaten schon ordentliche Verschleiße aufweisen werden, ist fast gesetzt. Indessen handelt es sich hierbei eher um eine Technologiedemonstration, die zweifelsfrei beeindrucken kann.

Eventuell schaffen es Abwandlungen davon in weitere Modelle. Möglich wäre auch ein manuelles Freischalten, sodass die Technologie wirklich nur bei Bedarf eingesetzt werden kann.

Was meint ihr? Sollte sich Apple diesen enormen Ladeleistungen auch widmen, alleine aus technischen Gründen? Oder müssen Akkulebensdauer und Alltagseffizienz abgewogen werden?

— Xiaomi (@Xiaomi) May 31, 2021