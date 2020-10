Microsoft Office läuft bald nicht mehr auf alten iPads und iPhones

Microsoft schließt Nutzer von iOS 12 von der Nutzung der mobilen Versionen von Microsoft Office aus. Betroffen davon sind etwa das erste iPad Air und die älteren iPad Minis. Auf der anderen Seite erhalten Nutzer von Word, Excel und Powerpoint demnächst auch neue Funktionen.

Apple-Nutzer, die Microsoft Office auf iPhone oder iPad verwenden, müssen dies fortan auf etwas aktuelleren Geräten tun: Microsoft erhöht die Mindestanforderungen für die Nutzung von Microsoft Word, Excel und Powerpoint unter iOS und iPadOS.

Our next release of Word, Excel, PowerPoint, OneNote, and the Office app for iOS and iPadOS will require iOS and iPadOS 13 or 14 (moving from iOS/iPadOS 12+ to 13+.) Targeting next week for the next monthly update.

— Derek Snook (@derek_snook) October 5, 2020