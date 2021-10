Home Gerüchte Meta plant Smartwatch mit Kamera für Videogespräche

Meta plant die Einführung einer eigenen Smartwatch schon für kommendes Jahr. Das Unternehmen möchte möglicherweise Videochats auf der Uhr anbieten, ein Feature, das bis jetzt noch keiner der Konkurrenten bietet. Gerüchte über eine Smartwatch von Meta gibt es schon länger.

Meta möchte offenbar in nächster Zukunft mit einer eigenen Smartwatch auf dem Markt für Wearables angreifen. Ein entsprechendes Bild wurde nun von Bloomberg entdeckt, es versteckte sich in der Steuerungs-App für iOS der Ray-Ban Stories-Brille. Mit dieser Brille können Nutzer Fotos und Videos aufnehmen und auf Facebook und Instagram posten, wie wir in einer entsprechenden Meldung berichtet hatten.

Die Meta-Watch hat demnach ein quadratisches Display und soll mit einem Button auf der Oberseite kommen, die Armbänder lassen sich dem Vernehmen nach tauschen.

Neue Meta-Watch soll mit Videokonferenzen punkten

Spannend an der neuen Watch ist allerdings etwas anderes: Die Uhr soll eine Kamera besitzen. Smartwatches mit Kameras gibt es bereits, wenn auch nicht von Apple. Dass sich Videogespräche über die Uhr führen lassen, wäre allerdings neu und Meta hofft sicherlich, dass Nutzer in großem Umfang über Facebook Messenger, Instagram und gegebenenfalls auch WhatsApp per Uhr telefonieren. Die neue Watch soll bereits kommendes Jahr eingeführt werden, über den genauen Zeitplan wurde allerdings bei Meta noch nicht entschieden.

Meta, das früher Facebook hieß, soll schon länger an einer eigenen Smartwatch herumbasteln, wie wir in einer früheren Meldung berichtet hatten. Zunächst sollen hierbei allerdings Fitnessfunktionen im Fokus gestanden haben. Später folgte dann offenbar der Kurswechsel zur Video-Uhr.

