Meross bietet 10m langen Light Strip für super günstigen Preis an

HomeKit-Fans aufgepasst. Meross bietet nun einen Light Strip an, der es wirklich in sich hat.

Der neue Light Strip von Meross

Fairerweise muss man hier eingangs erwähnen, dass nicht alle Produkte von Meross überzeugen konnten. Die Steckdosen, Schalter und Leuchtmittel überzeugen aber mit einem attraktiven Preis/Leistungsverhältnis und werden von uns empfohlen. Nun reiht sich in die Riege auch der neue Light Stripe ein.

Dieser wird mit einer Länge von insgesamt 10 Metern ausgeliefert, wobei der Hersteller hier 2x 5m mitsamt Netzteil verpackt. Eingebunden wird der Light Strip wie die übrigen Produkte im WLAN via 2,4 GHz-Frequenzband, was für vernünftige Schaltzeiten sorgen sollte. Dank der Einbindung in HomeKit kann der Light Strip ohne Hersteller-App eingebunden und mittels Siri auf Zuruf gesteuert werden.

Wer allerdings diverse Lichteffekte nutzen möchte, kommt um die App des Herstellers nicht herum. Gleiches gilt für eventuelle Firmwareupdates sowie eine eventuelle Einbindung in Amazon Alexa oder dem Google Assistant. Unschön ist hier nur, dass es einen Accountzwang gibt und Meross die gesammelten Daten auswertet – anders wären wohl die extrem günstigen Preise nicht zu halten.

Preise und Verfügbarkeit

Der Oberknaller ist allerdings der Preis und dieser ist als Frontalangriff auf alle übrigen Hersteller, inklusive Philips Hue, zu verstehen. Gerade einmal 54,99€ werden für die 10 Light Stripe fällig. Und dank dem obligatorischen 15%-Rabattcode zur Einführung, einlösbar auf der Produktseite, könnt ihr den Preis derzeit auf unter 47€ drücken – absolut unschlagbar günstig.

Ausgeliefert weren soll der Light Strip mit 10m Länge laut Amazon ab dem 20. Oktober 2020, was dem Dienstag kommender Woche entspricht.

