Mehr Geduld nötig? MacBook Pro 16 Zoll vielleicht doch erst nächstes Jahr

Apples MacBook Pro 2021 kommt vielleicht doch erst 2022 auf den Markt, zumindest teilweise: Das große Modell mit 16 Zoll Bildschirmdiagonale werde erst Anfang kommenden Jahres in die Massenfertigung gehen, deuten aktuelle Hinweise aus der Lieferkette an. diese widersprechen vorangegangenen Spekulationen um eine Präsentation bereits am kommenden Montag.

Wann kommen denn nun die neuen MacBook Pro-Modelle? Möglicherweise müssen sich Kunden doch noch ein wenig länger gedulden. Das MacBook Pro 16 Zoll der nächsten Generation werde erst im kommenden Quartal auf den Markt gebracht werden, berichtet aktuell die in Taiwan erscheinende Fachzeitschrift Digitimes für Abonnenten.

Konkret geht man davon aus, dass das Modell erst im ersten Quartal 2022 in die Massenfertigung gehen wird, diese Einschätzung basiert auf aktuellen Einblicken in die asiatische Lieferkette.

Das kleine MacBook Pro könnte früher kommen

Indes wird das kleinere MacBook Pro vielleicht schon ein wenig früher auf den Markt gebracht werden. Das vermutlich mit einem 14 Zoll-Panel ausgestattete Modell soll ab dem vierten Quartal 2021 in die Massenproduktion gehen, heißt es. Apple soll die nächste Generation des MacBook Pro mit einem neuartigen Mini-LED-Panel ausliefern, wie es aktuell bereits im großen iPad Pro mit 12,9 Zoll zum Einsatz kommt, dessen Fertigung ist anspruchsvoller als die Fertigung klassischer LCD-Panels.

Zuvor hatten Analysten die neuen MacBook Pro-Modelle bereits für kommenden Montag in Aussicht gestellt, wie wir in einer früheren Meldung berichtet hatten. Das 16 Zoll-Modell wurde zumindest auch bereits in die Datenbank einer chinesischen Regulierungsbehörde eingetragen, Apfelpage.de berichtete. Wer nun Recht behält, sehen wir in wenigen Tagen.

