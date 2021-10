Mega-Crash: Facebook sperrt Mitarbeiter aus Büros aus, auch andere Dienste vereinzelt gestört

Die Störung bei Facebook nimmt offenbar immer dramatischere Ausmaße an: Inzwischen sind sogar schon die Mitarbeiter aus ihren Büros ausgesperrt. Diese lassen sich nur mit einer funktionierenden Internetanbindung betreten, eben daran mangelt es aber aktuell bei Facebook. Auch andere Netzdienste leiden aktuell offenbar unter Problemen, seht ihr bei euch noch weitere Ausfälle?

Dies ist wohl die größte Störung bei Facebook, die das Unternehmen je heimgesucht hat: Seit 17:30 Uhr deutscher Zeit geht bei vielen Nutzern weltweit nichts mehr bei Facebook, Instagram und WhatsApp, wie wir in einer früheren Meldung berichtet hatten. Stunden später hat sich daran noch immer nichts geändert, die Ausmaße der Störungen werden im Gegenteil immer dramatischer

So können die Facebook-Mitarbeiter inzwischen nicht mehr nur ihre internen Tools nicht mehr nutzen, sie sind jetzt auch aus ihren Büros ausgesperrt, wie Journalisten von NBC auf dem Kurznachrichtendienst Twitter berichten.

Don't yet know exactly what's behind the DNS issue that's knocked Facebook/Instagram/WhatsApp offline, but it's really bad. Pretty much everything that runs through those three companies are inaccessible. Employees can't even enter conference rooms because they're IoT!

— Kevin Collier (@kevincollier) October 4, 2021