Home iPhone Maßlose Enttäuschung: Frau bestellt iPhone 12 Pro Max und erhält Trinkjoghurt

Sie hatte ein iPhone 12 Pro Max bestellt. Stattdessen bekam sie einen schlichten Joghurt – mit Apfelgeschmack immerhin. Dennoch, die Enttäuschung dürfte beträchtlich gewesen sein. Apple hat eine Untersuchung des Vorgangs eingeleitet.

Für umgerechnet über 1.500 Euro hatte die Chinesin Liu ein iPhone 12 Pro Max (Affiliate-Link) bestellt. Die Bestellung hatte sie direkt auf Apples Website aufgegeben. Als sie ihr Paket schließlich öffnete, folgte allerdings eine entmutigende Entdeckung: Statt des teuren Smartphones, enthielt die Sendung einen Trinkjoghurt – mit Apfel-Geschmack, wie die Kundin in einem Video erklärte, das in chinesischen sozialen Medien hochgeladen wurde.

Apple und Logistiker kündigen eine Untersuchung an

Offenkundig war das bestellte iPhone von Liu irgendwo auf dem Postweg gegen das Nahrungsmittel ausgetauscht worden, unklar ist aktuell laut chinesischen Medienberichten allerdings, wo dies geschehen ist. Nachdem die zuständige Polizeibehörde den Fall offiziell zu einem Akt des Diebstahls erklärt hatte, kündigte der Zustelldienst eine Untersuchung der Sendung an. Auch Apple reagierte auf den Vorfall und sprach ebenfalls davon, den Vorgang zu prüfen.

Unterdessen diskutieren Nutzer unter dem Post von Liu über die möglichen Hintergründe: Hat ein Mitarbeiter von in Aples Versandlager den Tausch bewerkstelligt? Geschah es beim Logistikpartner oder hat die Kundin sich am Ende gar auf eine Fake-Website von Betrügern locken lassen? In der Vergangenheit wurden häufiger Betrugsfälle in Zusammenhang mit Apple-Produkten beobachtet, zumeist handelte es sich aber um deutlich großmaßstäblichere Vorgänge, bei denen tausende Geräte abgezweigt wurden. Dass ein Betrüger eine Einzelperson um ihre Bestellung bringt, ist dagegen neu. Für Liu war dies auf jeden Fall der teuerste Joghurt aller Zeiten.

